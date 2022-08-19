　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

曾文溪排水第十號橋完工通車　黃偉哲：通洪斷面加大6倍治水患

▲「曾文溪排水第十號橋改建工程」19日舉行完工通車典禮，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「曾文溪排水第十號橋改建工程」19日舉行完工通車典禮，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歷時一年多的「曾文溪排水第十號橋改建工程」19日舉行完工通車典禮，由台南市長黃偉哲親自主持，經濟部水利署副總工程司陳建成、第六河川局局長謝明昌及多位地方民代、里長等貴賓也一同到場見證通車典禮。

▲「曾文溪排水第十號橋改建工程」19日舉行完工通車典禮，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，改建工程將橋梁防洪斷面擴大六倍，能夠大幅降低周邊區域水位，減少淹水可能性，同時提升梁底0.98公尺，讓水流通水更順暢，讓汛期橋面仍可以維持正常通行。

▲「曾文溪排水第十號橋改建工程」19日舉行完工通車典禮，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲特地邀請鄰近的台江幼兒園小朋友，牽著他的手踏上全新完工橋面，並希望周邊地區人車今日開始能在全新橋面順暢通行。黃偉哲感謝工程相關單位的努力，以及中央水利署以及地方議會在經費上的支持，工程順利在期限內完工外，也維持了優良的品質。

▲「曾文溪排水第十號橋改建工程」19日舉行完工通車典禮，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，台南市占了全國易淹水面積達三分之一，治水需要特別大的力道。台南過去經常淹水的地方包括了安南區被居民戲稱為「安中河」的安中路，為了根本改善淹水問題，需要多方面的努力。

黃偉哲說明，「曾文溪排水第十號橋改建工程」除了提升梁底0.98公尺，排水防洪斷面積也擴大6倍，改善安南區十二佃等地區逢大雨淹水情形，並提供更安全的人車通行環境。工期歷時一年多，共投入約1.9億元，其中水利署核定補助經費約1.2億元，南市府負擔6,685萬元。

▲「曾文溪排水第十號橋改建工程」19日舉行完工通車典禮，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局指出，「曾文溪排水第十號橋」位於安南區安中路四段與五段交界處，是跨曾文溪排水橋梁，也是連通安南市區與省道台17線主要幹道。多年來，曾文溪排水系統每逢豪大雨，容易發生排水不及導致淹水災情，附近居民苦不堪言；近年來中央單位積極辦理曾文溪排水整治工程，南市府亦配合辦理沿線橋梁改建工程，避免影響整體排水功能。

▲「曾文溪排水第十號橋改建工程」19日舉行完工通車典禮，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

十號橋也是往來台南科技工業區、成功大學安南校區、台江國家公園等重要據點聯結道路，也是安南區臨海地區往來市區等地的主要東西向道路。改建完成後，能提升道路容量及服務水準，增加區域產業運輸效能，更完善地方交通路網的安全性及便利性。

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
中科院昨試射「無限高」飛彈　1枚近距離落海
余苑綺病情惡化！癌友朱芯儀心疼發文
她控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」
人氣手搖飲「買1送1」來了　限時8天
直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了
鳳飛飛逝世10週年　「最深愛的男人」首度露面了！
上班水喝太少！茶、咖啡越喝越渴　營養師揭妙招

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

監所有愛超越障礙　基隆看守所推收容人「出所安置服務」

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

台南市校舍工程　再獲6座國家卓越建設獎肯定

廬山溫泉區恐成小林村2.0！南投縣府遭糾正…林明溱喊冤：依法辦理

國家卓越建設獎揭曉　台南獲34座獎項全國第一

台電台南區處攜手太陽光電公會　力拼太陽光電達標奪冠

一小時雙破毒品案　南警線上破案能量爆表

無聲語言傳遞友善平權　台東新培訓21位手語翻譯生力軍

曾文溪排水第十號橋完工通車　黃偉哲：通洪斷面加大6倍治水患

台東今增217確診案例　提醒民眾進出醫院需全程戴口罩

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

孩童鞋子意外掉進圍欄 暖心大象竟幫撿起歸還

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

監所有愛超越障礙　基隆看守所推收容人「出所安置服務」

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

台南市校舍工程　再獲6座國家卓越建設獎肯定

廬山溫泉區恐成小林村2.0！南投縣府遭糾正…林明溱喊冤：依法辦理

國家卓越建設獎揭曉　台南獲34座獎項全國第一

台電台南區處攜手太陽光電公會　力拼太陽光電達標奪冠

一小時雙破毒品案　南警線上破案能量爆表

無聲語言傳遞友善平權　台東新培訓21位手語翻譯生力軍

曾文溪排水第十號橋完工通車　黃偉哲：通洪斷面加大6倍治水患

台東今增217確診案例　提醒民眾進出醫院需全程戴口罩

陳庭妮戴「8千萬祖母綠」助陣卡地亞　胡宇威甜喊：眼睛離不開她

台灣男星霸榜！《披荊斬棘2》初排名出爐　陸網讚爆第1：多少人的青春

錯過首次票選明星賽　陳文杰可惜：發高燒快40度

中科院昨試射「無限高」飛彈　1枚近距離落海原因不明

余苑綺病情惡化！曾說好「一起戰勝」　癌友朱芯儀心疼發文

紅蘿蔔不是蘿蔔！真實品種超驚人...討厭味道「可改吃4食物」

設局詐騙獲利20億「萬人受害」！　泰女星Pinky Savika遭逮捕

監所有愛超越障礙　基隆看守所推收容人「出所安置服務」

泰國押返2人蛇下場曝！極惡幹部帶豬仔團移轉陣地　檢聲請羈押

告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

他「假裝是兒子」陪失智姨暖聊半年

台南市公布第6波酒駕累犯名單

南消打出第一劑骨針搶救

恆春中山老街違停嚴重　警1個半月開單63張

最美里長候選人陳紫渝爆紅後...更想做一件事

選前倒數百天他仍是台南人最看好的選擇

因廬山溫泉區問題遭糾正！林明溱喊冤：依法辦理

台大金山分院打造療癒花園　向日葵花海拍美照

里港警轉介車禍調解成功270件　獲頒獎表揚

林依婷收到政黨推薦書

安南警即時查獲鋼筋竊賊

計程車求助警開道及時送醫

蘇花改1／9開放重機通行　自動偵測加強取締違規

吃喝玩樂一把抓！「2022金山甘藷季」暑假好去處

更多熱門

相關新聞

黃偉哲：認養陪伴享幸福

黃偉哲：認養陪伴享幸福

每年8月的第3個週六為「國際流浪動物日」，這是1992年由國際動物權組織（ISAR）訂定，為了提醒世人對流浪動物的關注，呼籲由絕育及認養等方式終結流浪動物飢寒交迫流浪在外的生活。

台南歸仁小小志工學習營結訓

台南歸仁小小志工學習營結訓

黃偉哲祭獎金號召旅行業者攔阻海外求職詐騙

黃偉哲祭獎金號召旅行業者攔阻海外求職詐騙

新竹縣「觀霧線」30日通車　已可線上預約

新竹縣「觀霧線」30日通車　已可線上預約

黃偉哲讚竹筍料理新鮮美味

黃偉哲讚竹筍料理新鮮美味

關鍵字：

曾文溪完工通車黃偉哲水患

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

心碎！　艾成媽親筆信曝光

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

「心機高中生」成小蛇頭　拐騙2好友飛柬埔寨

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面