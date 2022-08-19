曾文溪排水第十號橋完工通車　黃偉哲：通洪斷面加大6倍治水患

▲「曾文溪排水第十號橋改建工程」19日舉行完工通車典禮，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



歷時一年多的「曾文溪排水第十號橋改建工程」19日舉行完工通車典禮，由台南市長黃偉哲親自主持，經濟部水利署副總工程司陳建成、第六河川局局長謝明昌及多位地方民代、里長等貴賓也一同到場見證通車典禮。

黃偉哲表示，改建工程將橋梁防洪斷面擴大六倍，能夠大幅降低周邊區域水位，減少淹水可能性，同時提升梁底0.98公尺，讓水流通水更順暢，讓汛期橋面仍可以維持正常通行。





市長黃偉哲特地邀請鄰近的台江幼兒園小朋友，牽著他的手踏上全新完工橋面，並希望周邊地區人車今日開始能在全新橋面順暢通行。黃偉哲感謝工程相關單位的努力，以及中央水利署以及地方議會在經費上的支持，工程順利在期限內完工外，也維持了優良的品質。





黃偉哲指出，台南市占了全國易淹水面積達三分之一，治水需要特別大的力道。台南過去經常淹水的地方包括了安南區被居民戲稱為「安中河」的安中路，為了根本改善淹水問題，需要多方面的努力。



黃偉哲說明，「曾文溪排水第十號橋改建工程」除了提升梁底0.98公尺，排水防洪斷面積也擴大6倍，改善安南區十二佃等地區逢大雨淹水情形，並提供更安全的人車通行環境。工期歷時一年多，共投入約1.9億元，其中水利署核定補助經費約1.2億元，南市府負擔6,685萬元。





工務局指出，「曾文溪排水第十號橋」位於安南區安中路四段與五段交界處，是跨曾文溪排水橋梁，也是連通安南市區與省道台17線主要幹道。多年來，曾文溪排水系統每逢豪大雨，容易發生排水不及導致淹水災情，附近居民苦不堪言；近年來中央單位積極辦理曾文溪排水整治工程，南市府亦配合辦理沿線橋梁改建工程，避免影響整體排水功能。





十號橋也是往來台南科技工業區、成功大學安南校區、台江國家公園等重要據點聯結道路，也是安南區臨海地區往來市區等地的主要東西向道路。改建完成後，能提升道路容量及服務水準，增加區域產業運輸效能，更完善地方交通路網的安全性及便利性。