落實職安政策向下紮根　台電親子工安體感GO！GO！GO！

▲台南市勞工局16日在台電公司訓練所高雄訓練中心辦理第7梯次工安體感訓練活動，參加成員為台南市各事業單位從事勞工安全衛生工作相關業務人員及其眷屬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，勞工局16日在台電公司訓練所高雄訓練中心辦理第7梯次工安體感訓練活動，本次參加成員為台南市各事業單位從事勞工安全衛生工作相關業務人員及其眷屬。

台電工安體感訓練主要目的讓事業單位提升及認知職場安全衛生的重要性，讓事業單位的人員透過臨場觀摩及親身體感的訓練模式，加深對工作環境潛在危害因子的認知，其項目共計：電氣、營造、高架等三種。透過專業講師解說，及家人親子間互動參與，從中學習正確的安全作業，讓眷屬也瞭解到勞工朋友作業中潛在危險，及其可能造成的職業傷害，進一步體諒其工作之辛勞，不僅使本市的職業安全衛生政策向下紮根至家庭或學校，使其提高職安觀念及落實，以防止職業災害的發生。

台南市勞工局長王鑫基表示，勞工局為建構職埸安全工作環境，有效降低職業災害之發生，積極推動有關職場安全的各種教育訓練與作為，其中工安體感訓練活動，是讓參加學員透過親身操作各項模擬職災情境的設備，加深學員印象，所以學習效果會比一般在教室上宣導課的效果好很多，此次活動特別利用暑假邀請眷屬共同參加。

另外，在每年的勞資體育競賽中也會邀請勞動部勞動及職業安全衛生研究所辦理「職安小英雄親子體驗營」，目的就是希望透過親子共同參加職安體感活動，以展現台南市落實職業安全衛生政策，全面向下扎根。因此勞工局將持續辦理，期望事業單位透過體感訓練，學習正確的職安觀念，提升企業工安文化及工作者的工安意識，共同將台南塑造成可安居樂業的「希望家園」。