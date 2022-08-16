新北父子租屋竊電「挖礦」219萬度　判賠1426萬創下罕見天價

▲新北楊姓父子聯手竊電挖礦，遭台電求償1426萬元電費。（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一名楊姓男子3年前看好虛擬貨幣熱潮，不僅砸3000萬買設備，還找2個兒子一起在桃園市平鎮區租屋、私接電線挖礦，結果短短1年就「竊電」218萬度，被高院依竊盜罪分別判處7到9個月。如今台電民事求償千萬電費，桃園地院近日宣判，父子3人必須賠償1426萬1280元，全案仍可上訴。

根據判決，楊姓父子3人2019年2月1日以蘇姓男子名義租下平鎮區民生北路和金陵路2戶民宅後，私接電線「挖礦」，直到2020年2月11日才被稽查人員會同警方搜索破獲，並發現屋內有多組礦機正在運作。

儘管父子3人坦承犯行，被檢方依竊取電能罪起訴，但由於私接電源繞過電表，無法計算實際用電量，因此台電只能依據2處的礦機數量，再估算出一年約用了219萬度電，因此向楊姓父子3人、莊姓房東求償1426萬元。

桃園地院審理後認為，楊姓父子3人私接電線竊電、安裝虛擬貨幣挖礦機、不定期前往維護挖礦機運作是事實，刑事部分經高院2020年判刑7到9個月定讞。至於莊姓房東，既非竊電行為人，也無違規用電行為，更與楊姓父子3人素未謀面，與台電所受損害無因果關係，向其追償電費自屬無據。

法官考量，台電提出用電實地調查書、追償電費計算單，楊姓父子3人竊電共376天，但依規定最高賠償額以1年為限，因此以臨時電價一度6.512元、2處租屋處用電設備容量，每日用電24小時，本月3日判處父子3人應賠償1426萬1280元。

事實上，類似案件不只一起。2020年6月，台中豐原發生一起電線走火的火災意外，台電人員到場勘查後，發現用電量異常，後來追查才發現是犯罪集團偷電挖礦，謀取暴利，還引發火災，因此提告求償6400萬元電費，創下罕見天價紀錄。

▼虛擬貨幣挖礦竊電集團，讓台電損失6400多萬元，去年被刑事局電偵大隊破獲。（圖／資料照，下同）

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