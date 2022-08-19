台電台南區處攜手太陽光電公會　力拼太陽光電達標奪冠

▲中華民國太陽光電發電系統商業同業公會理事長廖禎松，拜訪台電台南區營業處許墩貴處長（右），希望攜手合作力拼太陽光電達標奪冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華民國太陽光電發電系統商業同業公會新任理事長廖禎松，18日率領公會理事群拜訪台電台南區營業處許墩貴處長，希望在公會與台電台南區處的攜手合作下，配合國家綠能政策及台南市政府施政目標，加速推展太陽光電與儲能案場的建置，讓國內太陽光電產業朝多元複合利用的方向發展，穩定發展綠能。

推動低碳城市是台南市重要施政目標，為配合國家綠能發展政策，台南首重利用在地優勢的天然資源¬¬「太陽能」。許墩貴處長說明，台南因處地理優勢，有非常充沛優良的日照，全年日照時數高達2191小時，最適合發展太陽光電，目前太陽光電備案量全國第一，台南地區的再生能源案場設置量居全台之冠。全國太陽光電發電量約9GW，台南地區便佔了3GW，亦即太陽光電全台發電量每3度就有一度是從台南發出。

為了協力完備我國綠能發展基礎設施，台南區處除增派太陽光電業務人力投入，亦積極盤點饋線與加強基礎建設，建立友善併網環境。例如為因應七股、將軍地區大量綠能開發所需併網容量，特將該區劃分為太陽光電共同升壓站併網特定範圍，並興建七股及將軍開閉所，供業者自建升壓站或興建共同升壓站併接，可提供2GW併聯容量。針對併網瓶頸地區(安南、新化及關廟等地區)，積極辦理線路改善及新增饋線等工程，預計可再增加50MW併網量。此外，定期檢視虛佔饋線容量之太陽光電案，每月清查審查意見書逾期案件，今年約計取消案件80件，釋出容量約25MW。

許墩貴表示，台南市文化悠久、底蘊豐厚，是眾所矚目的歷史古都，更即將於兩年後2024年喜迎建城400年，未來將與公會一起協力打拼，提供業者更優質的服務，期望在綠能與輸配電網的健全建設下，偕手產、官、學一同打造南台灣乾淨、美麗的大台南綠能智慧新都。