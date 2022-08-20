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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍拋成家基金、凍卵補助政見　逾300青商高呼「凍蒜」

▲▼青商成立後援會力挺 林佳龍暢談托育托老及青年政策。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

▲林佳龍獲得青商力挺參選新北市長。（圖／林佳龍競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰年底新北市長選舉，民進黨參選人林佳龍20日出席「青商人挺林佳龍後援會」，300多位青商人與會力挺，林佳龍暢談青年政見，強調「新北大翻新就是讓年輕人大翻身」，新北市是最有條件變成台灣對年輕人最友善的城市，要發揮規模經濟帶來的效益，在青年政策上，給予年輕人支持，也和青商人共同服務人群，讓新北大翻新。

林佳龍今天在市議員李坤城、何博文與同為青商人的市議員廖宜琨、陳科名、議員參選人陳乃瑜、彭一書等人陪同下出席後援會成立大會，全國青商會前總會長柯智寶率領多位前青商總會長、超過300位青商人力挺，現場旗海飄揚，支持者高呼凍蒜。

林佳龍表示，他現在提出青年成家基金、凍卵政策，盼能夠爭取選民支持，侯市府不僅在社宅推動上六都最落後，在許多重要的議題上，也都避而不談。他認為，政治人物要能夠與民同在、與民同悲、與民同行，盼推出的青年政策讓年輕人減輕壓力。

林佳龍強調，現在的長照2.0、托育、社宅等政策可以開花結果，也是中央完全執政致力推動，也盼年底九合一選戰讓他當選新北市長、民進黨也在議會過半，會負完全責任來推動。

針對近日侯友宜反駁新北市政府已將捷運汐東線報告送至交通部，以及恩恩爸在臉書發文議題，林佳龍說，捷運汐東線問題透過交通部了解到目前新北市政府尚在修正中。他強調，侯市長常說汐東線等了20年，侯也擔任市長、副市長12年，希望大家能夠加速推動，不是卸責，如果侯市長明知情況卻還說謊，就應該要被社會檢驗。

在恩恩案部分林佳龍除了表達心疼外，也稱家屬只是要求真相跟責任的釐清，這段期間事件的演變，也顯示新北市政府沒有同理心，甚至有些「鐵漢無情」，政治人物或是當權者應該同理受難者，才能夠接續面對、陪伴並在解決問題後，協助受難者走出苦難。

▲▼青商成立後援會力挺 林佳龍暢談托育托老及青年政策。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

▲▼青商成立後援會力挺 林佳龍暢談托育托老及青年政策。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

▲▼青商成立後援會力挺 林佳龍暢談托育托老及青年政策。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

▲▼青商成立後援會力挺 林佳龍暢談托育托老及青年政策。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

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