蔡英文感慨2018魏明谷沒連任　盼黃秀芳接棒彰化更好

▲蔡英文今天赴彰化縣參香祈福。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰九合一大選，身兼民進黨主席的總統蔡英文20日南下為彰化縣長參選人黃秀芳站台輔選，她感性說道，2018年因為當時民進黨政府做很多改革，社會對執政不太了解，所以前縣長魏明谷沒辦法連任，但是現在，大家看到執政成果，也知道政府用心做事情，所以這次要讓黃秀芳接棒，讓彰化更好、照顧更好。

蔡英文今天下午在黃秀芳、魏明谷、彰化市前市長邱建富、立委陳素月、陳秀寳、總統府國策顧問陳永昌、何黎星等人陪同下，來到彰化縣埔心鄉武聖宮及彰化市元清觀參香。

蔡英文致詞時稱讚黃秀芳的好人緣，來自長期跟基層在一起，一路從姚嘉文、彰化前縣長周清玉助理做起，又擔任議員、立委，知道基層需要什麼，擔任立委時，爭取很多預算和建設，了解地方和中央，是中央、地方合作最好的連結點，拜託大家讓黃秀芳來擔這個擔子。

蔡英文表示，魏明谷過去擔任縣長時，要把彰化建設成「風光大縣」，就是太陽光電和風電，全台灣最好的風電、世界有名的風場都在彰化，現在已經有近兆元投資在彰化，是中央主導的政策，未來有好的工作機會，年輕人都可以回來，把孫子也帶回來，要讓黃秀芳來接棒，讓「風光大縣」彰化做下個世代台灣綠能產業領頭羊。

蔡英文說，國家有很多政策照顧人民，也希望地方政府與中央配合，有效率的執行，讓政府政策可以貫徹，彰化外流人口很多，她希望中央地方一起協力，讓彰化可以更熱鬧，讓年輕人可以回來，要選對地方有感情，對中央事務熟悉的黃秀芳，請大家支持她當縣長、支持在場的彰化市長林世賢連任，還有民進黨提名的議員，把建設做好。