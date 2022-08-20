強調中介法草案是照顧受害者　鄭運鵬：尊重行政院的決定

▲針對NCC公布數位中介法草案，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（20）受訪時表示，中介法的產生是因過去兩三年有很多國際的重大事件，我尊重行政院的決定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對NCC推中介法草案引發關注，國民黨桃園市長參選人張善政希望對手鄭運鵬能站出來捍衛言論自由，鄭運鵬今（20）日表示，中介法的產生是因過去兩三年有很多國際間重大事件，因為這樣才有中介法的產生；在立院裡立委的工作就是要折衷各方面看法與不同考量，「如果大家對言論自由疑慮比較大，我尊重行政院的決定」。

鄭運鵬今天上午出席八德藝文廣場天幕社區趣味競賽，會後受訪時指出，中介法的產生是因過去兩三年有很多國際的重大事件，包括韓國的N號房、台灣的深度偽造事件的受害者，因為這樣才有中介法的產生，自己也曾研究其他國家的案例，因為台灣不可能在網路世界上即時處理所有這樣的受害案件，所以透過財團法人的機制，但平台的業者可能有各種的主張，對某些行政措施可能有所疑慮，在立法院裡面立委們每天的工作，就是要折衷各方面看法和不同考量，「如果大家對言論自由的疑慮比較大，我尊重行政院的決定」。

鄭運鵬認為，大家把意見都表達出來，絕對不會去影響大家的言論自由，但也要保障所有在網際網路上被網路霸凌的所有受害者，這點是政府也必須要去做到的，所以法案上如果大家有更高明的意見、更有效的意見、更有公平性的意見，相信行政院或立法院黨團都很願意採納大家看法，讓這個法案更細緻、更貼心、更能及時照顧到受害者。

▲陳建仁前副總統昨晚以全國小英之友會榮譽總會長身分為鄭運鵬打氣加油，桃園市長鄭文燦也到場陪同。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，針對昨晚陳建仁前副總統以全國小英之友會榮譽總會長身分，與桃園市長參選人鄭運鵬座談會，鄭運鵬說，在擔任第六屆立委時，副總統當時是國科會主委，自己曾質詢過他，後來回想到件事，副總統本是一位很溫暖的長者，大家很喜歡叫他聖騎士，不只是他的人格特質，也是他在天主教的系統裡面的關係。

鄭運鵬還說，與陳副總統很長一段時間裡，除公務上的往來，「在2019年12月14號，那時我的選區在選前一個月辦了一個耶誕晚會，因為副總統是天主教的教友，在無預警的狀況下自己跑來參加這個耶誕活動，讓我感到很溫馨」。鄭運鵬強調，陳副總統不管是對自己的同事也好、對國人也好，溫暖的心都會在最需要的時候來幫助我們，這是他給大家很深刻的感受。很高興在獲得提名一個禮拜內，副總統就以小英之友會榮譽總會長身分，來桃園幫我們加油打氣，不僅讓小英之友會幹部們感到窩心，我們以最團結、最歡樂氣氛迎接他，最後的九十幾天，相信我們會迎接最後的勝利。

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