　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

ET專訪 ／城鄉差距大　楊文科提「適性發展」打造5好新竹縣

▲楊文科。（圖／新竹縣府提供）
▲楊文科說，擔任縣長最重要的使命，就是為新竹縣未來30年榮景打拚，接下來還要針對都會區、特色鄉鎮以及原鄉部落的適性發展對症下藥。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2022縣市長大選進入倒數階段，爭取連任新竹縣長的楊文科說，擔任縣長最重要的使命，就是為新竹縣未來30年榮景打拚，規劃好縣政藍圖，落實各項基礎建設，4年前參選政見「五支箭」、「十大交通建設」已逐步到位，接下來還希望針對都會區、特色鄉鎮以及原鄉部落的適性發展對症下藥，不只竹北矽谷區，要讓整個新竹縣成為經濟好、就業好、社福好、教育好、居住好的「5好城市」。

楊文科說，新竹縣產業經濟繁榮發展，移居人口屢創新高，往返竹科、新竹工業區、台元科技園區等產業園區的上下班車流越來越多，導致竹北交流道、湖口交流道、經國大橋，以及各產業園區周邊交通出現壅塞的情況。

▲楊文科。（圖／新竹縣府提供）

▲楊文科將活絡新竹縣分為硬體、軟體部分推出政策，同時針對不同屬性的鄉鎮提出適性發展目標。

為了解決交通壅塞的問題，他仔細研析交通壅塞的原因並做了通盤性的規劃，在「硬體」規劃提出「十大交通建設」，目前正逐一落實，其中已有五大交通建設獲得經費核定，裡面就包括連結新竹縣市交通的關鍵「跨越頭前溪橋樑不足」。新竹縣政府已著手進行包含高鐵橋下道路延伸至竹科第三期、台1線替代道路（第一期）、經國橋道路改善計畫，以解決大新竹地區交通壅塞問題。

在「軟體」部份，持續推動智慧化交通設施，譬如已在經國橋設置的「智慧交通燈號控制系統」，讓竹北往返竹科上下班時間，節省行車時間30％（15分鐘），還有「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」也預計在明年初啟用。

公共運輸系統，預計在年底新闢市區公車，包括快捷9號「高鐵新竹站-新竹火車站」、快捷10號「高鐵新竹站-明新科技大學」及觀光8號「高鐵新竹站-觀霧山莊」等路線。

公共自行車系統「YouBike 2.0」已在今年7月提早完成竹北市50站、400輛車的建置，站點都設置在重要交通節點、各級學校，顯著解決民眾通勤、通學的需求，2023年開始將陸續完成新豐、竹東及湖口50站、350輛車建置，補足公共運輸的最後一哩路！

▲楊文科。（圖／新竹縣府提供）

▲楊文科說「YouBike 2.0」獲得好評，明年將陸續完成新豐、竹東及湖口50站、350輛車建置，補足公共運輸的最後一哩路。

楊文科說，新竹縣的幅員遼闊，不但擁有山、海、湖的自然美景，也富含客家文化以及原鄉部落的人文特色，自己是出生峨眉的客家子弟，非常了解新竹縣這塊土地，因此上任後也針對縣內都會區、特色鄉鎮以及原鄉部落的發展，分別規劃出不同的藍圖，包括改善基礎建設、建立觀光品牌以及輔導地方創生。

人口密集的竹東舊城區，將規劃轉運站，與高鐵新竹站發展雙核心，並擴大至尖石、五峰、峨嵋。同時改善各鄉鎮的聯外道路工程，如十大交通建設中「五峰122線43.5K路段改善工程」、「新埔鎮褒忠路道路拓寬工程」。建設觀光工程營造地方旅遊環境，包括內灣及新埔「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」、峨嵋及尖石「城鎮之心工程計畫」等。

鄉鎮公共運輸系統的建置，包含幸福巴士、尖石噗噗共乘、公車候車亭建置，另外像是觀光公車如九芎湖線、台灣好行獅山線、觀霧線也正運行當中。

楊文科說，長期以來，縣府都積極運用地方創生輔導團，輔導有意願投入地方創生的青年與團隊，讓青年、新創團隊參與國家發展委員會「新竹縣地方創生輔導計畫」，除了活絡特色產業，也希望能讓更多在地青年根留竹縣。

►鄭寶清爆「中華大學也認定林智堅抄襲」　校方回應了

►女騎士擦撞護欄噴飛！墜8m深溝「插入爛泥中」　超痛畫面曝光

►竹市府真告了！「棒球場、將軍村」挨批　首波對象是大咖名嘴

►友介紹赴泰工作！輕障女被囚6天　掃把皮鞭凌虐...「空運前」獲救

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►家裡就是缺了它！超質感「和室小桌」才419元　可收起超方便

ET快訊
不再拯救「豬仔」！他曝心寒內幕：回來的是詐騙集團線人
喜劇女星罹癌消失螢光幕前　7年後現況曝光
遭外公性侵！小姊妹求情「別讓他坐牢」　悲情原因曝
福原愛當大學副教授「10個月沒開課」照樣領薪水　校方緊急回應
快訊／台南又見「恐怖天坑」　轎車前輪陷入1米深大洞
2天點閱270萬！　「Bump沒上YT發燒」標準曝
這天後雨變多！　下週「颱風侵台」機率曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主發火騎車衝撞5字經連發

左轉車搶快！害追撞路邊停車釀1傷　網友：誰給他的勇氣

快訊／台南永康道路又見「恐怖天坑」　轎車前輪陷入1米深大洞

遭外公性侵！小姊妹求情「別讓他坐牢」　悲情原因曝：學費都他繳

七美帽爆紅！當地也搶不到　限量免費贈...澎湖人敲碗：超想要

斬女蛇頭左右手「月薪12萬」重要幹部落網　收押禁見送看守所

又是酒駕！男醉撞電動機車店橫掃一排車　店家怨：不是第一次

貼「有犬勿靠近」難脫罪！　柴犬衝人行道咬路人...飼主3萬換免囚

只要這張照片還在就好…他找回錢包卻不檢查錢　警一問快哭了

噁心醉漢對車尿尿！婦按喇叭示警　他暴怒拉車門吼「叭什麼叭」

比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

男想追夢！友無條件支持　聽借100萬打槍：有條件了

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

吳磊趙露思「隔空牽起少商弦」　見疑商虐心...同款哭哭表情包

開進地下室突猛撞牆壁　車頭變形！駕駛送醫亡

口罩弟拿麥試音展歌喉 滄傷嗓熱唱《無言花》

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主發火騎車衝撞5字經連發

左轉車搶快！害追撞路邊停車釀1傷　網友：誰給他的勇氣

快訊／台南永康道路又見「恐怖天坑」　轎車前輪陷入1米深大洞

遭外公性侵！小姊妹求情「別讓他坐牢」　悲情原因曝：學費都他繳

七美帽爆紅！當地也搶不到　限量免費贈...澎湖人敲碗：超想要

斬女蛇頭左右手「月薪12萬」重要幹部落網　收押禁見送看守所

又是酒駕！男醉撞電動機車店橫掃一排車　店家怨：不是第一次

貼「有犬勿靠近」難脫罪！　柴犬衝人行道咬路人...飼主3萬換免囚

只要這張照片還在就好…他找回錢包卻不檢查錢　警一問快哭了

噁心醉漢對車尿尿！婦按喇叭示警　他暴怒拉車門吼「叭什麼叭」

光洋科拼綠能發行8億綠色債券　力挺再生能源、制定減碳目標

遭疑女生為何要運動？「體壇周子瑜」高EQ回：自己選的

雷／《換乘2》2個女生都選前任　女嘉賓崩潰痛哭「節目裡狂說謊」

不捨王瞳被狂罵　Gino傳訊「有需要我都在」：站在妳這邊一定很多

不再拯救「豬仔」！他曝心寒內幕：回來的是詐騙集團的線人

正港潮男法鬥上演美容變裝秀　剪指甲不掙扎超沈穩！店員全被迷倒

普生獲選亞洲最佳雇主　總座林孟德：朝價值化發展、盼成幸福企業

王大陸上《披荊斬棘》突被問「你快結婚了？」　驚慌逃跑畫面曝光

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主發火騎車衝撞5字經連發

出門拖拖拉拉！　駕駛座冒出「爆氣毛男友」臭臉催促她：快一點啦

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

社會熱門新聞

「KK園區」頭目曾在台北101開公司　台籍夥伴

共軍軍演！他喊「中國要從台撤僑了」下場出爐

人蛇集團小組長就是他！　混入「柬詐被害者」返台被認出收押

警政署長令大掃黑　酒店臨檢刷一排「逆天長腿」

快訊／中壢飲料店凌晨火警　釀1死2傷

狠男吃住睡都靠死者　又和他女友曖昧

18歲少年困柬埔寨！媽付不出15萬贖金恐分屍

色情護膚館生意旺　警上門「男客舒服ing」傻眼了

台南回收老婦踢出一顆「人頭骨」

人妻重逢砲友直奔摩鐵　綠帽夫見訊息怒炸

又有受騙小孩「從柬埔寨逃回台灣」　伍麗華凌晨報訊

淘金台女拒回台　曝男友還在柬埔寨想共進退

刺死室友口角　嫌驚嚇過度講不出話

「心機高中生」成小蛇頭　拐騙2好友飛柬埔寨

更多熱門

相關新聞

專訪／政見逐步到位　楊文科：連任再推四大政策

專訪／政見逐步到位　楊文科：連任再推四大政策

2022年縣市長選舉如火如荼，相較於幾個任期屆滿的縣市，新竹縣長楊文科反顯低調，除了繼續推動市政外，幾乎不見你死我活的廝殺煙硝味，楊文科接受《ETtoday新聞雲》專訪時也表示，將縣務擺在第一，政績就是最好的成績單，同時提到若順利連任成功，對新竹縣第二個4年的各項規劃。

TPOC／北市首波政策攻防「蔣萬安遭邊緣化」　不改佛系打法1人將得利

TPOC／北市首波政策攻防「蔣萬安遭邊緣化」　不改佛系打法1人將得利

「北市拒成黑箱市」　王鴻薇批疫苗採購：陳時中要帶進棺材裡？

「北市拒成黑箱市」　王鴻薇批疫苗採購：陳時中要帶進棺材裡？

蔡英文感慨2018魏明谷沒連任　盼黃秀芳接棒彰化更好

蔡英文感慨2018魏明谷沒連任　盼黃秀芳接棒彰化更好

中介法爆爭議　朱立倫批：蔡總統可否正常一點？

中介法爆爭議　朱立倫批：蔡總統可否正常一點？

關鍵字：

2022九合一大選2022新竹縣長楊文科

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺吃蔬果不菸酒「罹癌主因曝」！8年侵蝕4器官

她脖子黑慘！血糖飆破400　醫一聽菜單：快暈倒了

快訊／余天悲慟證實「余苑綺簽了放棄急救書」！

艾成追思會訃聞曝光！王瞳「本名冠夫姓」告白最深愛意

中壢獨居女住家亡　愛貓伴屍3周

鄭家純錄《小明星》穿超辣！

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了

下面痛到掰咖！醫一戳猛噴30c.c.膿漿　她：男友喜歡用嘴

柬埔寨黑幫付贖金「2台人跳車落跑」　原因氣炸

直播妹掀背心「忘了沒穿」　見雙球崩潰了

汐止山區見「黑猩猩」走出樹叢！祕境地點曝

余苑綺癌末「4歲女想買1東西」治病救媽媽！

「KK園區」頭目曾在台北101開公司　台籍夥伴

共軍軍演！他喊「中國要從台撤僑了」下場出爐

柬埔寨爆「殺豬大清倉」！最後救人期限曝光

更多

最夯影音

更多
比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍
黃義達再飆經典《那女孩對我說》　杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面