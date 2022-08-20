ET專訪 ／城鄉差距大　楊文科提「適性發展」打造5好新竹縣



▲楊文科說，擔任縣長最重要的使命，就是為新竹縣未來30年榮景打拚，接下來還要針對都會區、特色鄉鎮以及原鄉部落的適性發展對症下藥。（圖／新竹縣府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

2022縣市長大選進入倒數階段，爭取連任新竹縣長的楊文科說，擔任縣長最重要的使命，就是為新竹縣未來30年榮景打拚，規劃好縣政藍圖，落實各項基礎建設，4年前參選政見「五支箭」、「十大交通建設」已逐步到位，接下來還希望針對都會區、特色鄉鎮以及原鄉部落的適性發展對症下藥，不只竹北矽谷區，要讓整個新竹縣成為經濟好、就業好、社福好、教育好、居住好的「5好城市」。

楊文科說，新竹縣產業經濟繁榮發展，移居人口屢創新高，往返竹科、新竹工業區、台元科技園區等產業園區的上下班車流越來越多，導致竹北交流道、湖口交流道、經國大橋，以及各產業園區周邊交通出現壅塞的情況。

▲楊文科將活絡新竹縣分為硬體、軟體部分推出政策，同時針對不同屬性的鄉鎮提出適性發展目標。



為了解決交通壅塞的問題，他仔細研析交通壅塞的原因並做了通盤性的規劃，在「硬體」規劃提出「十大交通建設」，目前正逐一落實，其中已有五大交通建設獲得經費核定，裡面就包括連結新竹縣市交通的關鍵「跨越頭前溪橋樑不足」。新竹縣政府已著手進行包含高鐵橋下道路延伸至竹科第三期、台1線替代道路（第一期）、經國橋道路改善計畫，以解決大新竹地區交通壅塞問題。

在「軟體」部份，持續推動智慧化交通設施，譬如已在經國橋設置的「智慧交通燈號控制系統」，讓竹北往返竹科上下班時間，節省行車時間30％（15分鐘），還有「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」也預計在明年初啟用。

公共運輸系統，預計在年底新闢市區公車，包括快捷9號「高鐵新竹站-新竹火車站」、快捷10號「高鐵新竹站-明新科技大學」及觀光8號「高鐵新竹站-觀霧山莊」等路線。

公共自行車系統「YouBike 2.0」已在今年7月提早完成竹北市50站、400輛車的建置，站點都設置在重要交通節點、各級學校，顯著解決民眾通勤、通學的需求，2023年開始將陸續完成新豐、竹東及湖口50站、350輛車建置，補足公共運輸的最後一哩路！

▲楊文科說「YouBike 2.0」獲得好評，明年將陸續完成新豐、竹東及湖口50站、350輛車建置，補足公共運輸的最後一哩路。

楊文科說，新竹縣的幅員遼闊，不但擁有山、海、湖的自然美景，也富含客家文化以及原鄉部落的人文特色，自己是出生峨眉的客家子弟，非常了解新竹縣這塊土地，因此上任後也針對縣內都會區、特色鄉鎮以及原鄉部落的發展，分別規劃出不同的藍圖，包括改善基礎建設、建立觀光品牌以及輔導地方創生。

人口密集的竹東舊城區，將規劃轉運站，與高鐵新竹站發展雙核心，並擴大至尖石、五峰、峨嵋。同時改善各鄉鎮的聯外道路工程，如十大交通建設中「五峰122線43.5K路段改善工程」、「新埔鎮褒忠路道路拓寬工程」。建設觀光工程營造地方旅遊環境，包括內灣及新埔「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」、峨嵋及尖石「城鎮之心工程計畫」等。

鄉鎮公共運輸系統的建置，包含幸福巴士、尖石噗噗共乘、公車候車亭建置，另外像是觀光公車如九芎湖線、台灣好行獅山線、觀霧線也正運行當中。

楊文科說，長期以來，縣府都積極運用地方創生輔導團，輔導有意願投入地方創生的青年與團隊，讓青年、新創團隊參與國家發展委員會「新竹縣地方創生輔導計畫」，除了活絡特色產業，也希望能讓更多在地青年根留竹縣。

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