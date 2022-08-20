政府推中介法惹議！　張善政：網路言論自由不能被凌虐

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（20）日針對民進黨推網路中介法時表示，以民進黨過去這幾年的表現，我們根本不敢期待，網路言論自由不能被這樣凌虐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布「數位中介服務法」草案引發熱議，國民黨桃園市長參選人張善政今天受訪時表示：「中介法最大問題，就是認定網路上言論，以民進黨過去這幾年的表現，我們根本不敢期待政府認定網路言論會有任何客觀中立的看法，真得非常遺憾，我認為這個法案應退回NCC重擬，網路言論自由不能被這樣凌虐。」

張善政指出：「我在行政院服務幾年期間，費盡九牛二虎之力與對岸網軍作戰，就是要維護我們國家網路空間的安全與乾淨，沒想到此時此刻，我們自己的政府來破壞網路環境，非常令人遺憾。我要奉勸政府，懸崖勒馬，現在NCC說，公聽會暫停，我覺得這樣還不夠，這個法案應退回NCC重擬。我認為，網路言論自由不能被這樣凌虐。」

張善政也提醒競選對手鄭運鵬，對這個事情，因為法院沒有辦法處理每天成千件的網路糾紛，所以要交給政府的行政機關，鄭運鵬要想清楚，不要把黨意凌駕民意。

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