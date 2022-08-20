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中壢上輝仙草暗夜大火！　感情融洽三代9口同住...鄰居惋惜　

記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

桃園中壢上輝仙草店20日凌晨傳出火警意外，釀成1死2傷的慘劇。上輝仙草在地經營已有20多年歷史，未料卻發生火警事故，63歲的羅姓阿嬤緊急送醫後仍不治身亡，而64歲的阿公全身多處2至3度燒燙傷，所幸12歲的女童被救出時僅有吸入性嗆傷。而鄰居也透露，起火的樓房是劉家向屋主承租的，1樓作為上輝仙草店面，2至4樓則為住家使用，祖孫三代9口人同住。

▲▼上輝仙草20日凌晨發生火警意外，釀成1死2傷的慘劇。（圖／記者沈繼昌攝）

▲上輝仙草20日凌晨發生火警意外，釀成1死2傷的慘劇，鐵門上還留有消防人員為進場救火鋸開的痕跡。（圖／記者沈繼昌攝）

警消初步調查，整起火警起火點疑在4樓放置材料處，受困的民眾為12歲的劉姓女童、63歲的羅姓女子與64歲的劉姓男子，3人為祖孫關係，女童於第一時間被警消以雲梯車從3樓救出，緊急送醫急救，所幸僅有吸入性嗆傷，生命跡象穩定；不過63歲的羅姓女子和54歲的劉姓男子被警消尋獲時，情況相當不樂觀，2人被發現時均已無呼吸心跳，且全身多處二至三度燒燙傷，惟羅女緊急送醫後仍不幸不治，劉男經急救後撿回一條命，目前仍在加護病房觀察中。

▲▼上輝仙草20日凌晨發生火警意外，釀成1死2傷的慘劇。（圖／記者沈繼昌攝）

▲上輝仙草20日凌晨發生火警意外，釀成1死2傷的慘劇。（圖／記者沈繼昌攝）

而上輝仙草在地經營已有20多年歷史，靠賣仙草、豆花、紅豆湯等甜品起家，是中壢區的知名老店，網路除有不少部落客前往寫下食記外，更是IG上的知名打卡名店，並以仙草凍上的上字為招牌記號，以一碗綜合仙草奶凍打響知名度，更是標榜與關西農民合作培育仙草，強調真材實料、絕無添加其它色素及防腐劑。

鄰居也透露，劉姓男子與羅姓妻子在租屋販賣燒仙草已逾20年，1樓作為店面使用，2至4樓則為住家使用，平常與小孩、孫輩共約9人共住，意外發生時，當晚僅劉男夫妻倆與孫女在家。凌晨發生火警時，曾聽見呼救聲以及霹靂啪啦疑似爆炸聲，隨即聽到消防人員趕抵救火；夫妻倆平常與鄰居互動良好，房東則住在對面。

▲▼上輝仙草20日凌晨發生火警意外，釀成1死2傷的慘劇。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鄰居透露一家人9口感情很好，發生火警的當下只有阿公阿嬤和12歲的小孫女在家。（圖／記者沈繼昌攝）

鄰居透露，這家人感情都很好，案發時，兒女帶孫子不在家中，僅剩一個小孫女與阿公、阿嬤住，目前阿公仍在急救中、孫女有吸入性嗆傷，阿嬤則不幸過世，火警原因仍在調查中。

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