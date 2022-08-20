前女友床上躺別人！醋男鈍器爆他頭丟騎樓等死　殺人罪判12年

▲吳男見陌生男子躺在前女友床上，醋勁大發持鈍器將人爆頭致死，又辯喝醉酒求減刑，法官依殺人罪判12年8月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／南投報導

南投一名吳姓男子今年農曆年前，喝酒後到前女友租屋處，看見一名陌生男子睡在前女友床上，竟醋意大發持堅硬鈍器狂砸男子頭部，因吳男身高184公分、體重92公斤，體型高壯，男子無力抵抗而被打到昏迷，吳男接著將他抱到路邊騎樓後就離開，男子被打到腦偏移併腦出血，送醫後傷重不治，南投地院審理後依殺人罪，處吳男12年8月徒刑，可上訴。

事件發生在今年1月29日清晨6時許，40多歲吳男喝完酒後搭車至前女友租屋處，上樓後卻看見王姓男子在前女友床上呼呼大睡，他失控抓狂徒手將王男揍醒，將人毆打到地上後，抄起一旁堅硬鈍器朝他頭部重擊數次，不顧在一旁的前女友慌張大喊「他已經快不行了、你不要再打了」，痛毆王20幾分鐘直到失去意識，隨後將人抱到樓下丟在騎樓，沒等救護車到場就離去。

王男被送醫急救後，因為創傷性硬膜下腔出血併腦偏移，5天後中樞神經衰竭死亡，吳男被逮後還否認以鈍器砸頭，不知道會這麼嚴重。

前女友表示，只與吳男交往過1個月就分手，目前雖與王男曖昧但還沒在一起，2男那天是第一次遇到，沒有什麼深仇大恨；而吳男辯稱，他知道王男在追前女友，當天他喝了酒後，不知道自己為什麼一直打他，向法官請求減輕刑責。

但調查證據顯示，王男頭部受有嚴重鈍器傷口，不是人體徒手就能造成；而吳犯案後還能將對方抱到樓下丟棄，且他與前女友LINE對話，語意通順、幾無錯字，連稱呼前女友都能精準使用女字旁「妳」字，顯見吳當時並無喪失辨識行為能力。

南投地院審後認為，2人素昧平生、僅因醋意就往脆弱的頭部狂毆，將人活活打死，雖吳男與死者家屬調解並賠償完畢，仍惡性嚴重無減刑之必要；又吳男身高184公分、體重約92公斤，身型壯碩，具體型優勢，死者僅175公分，身型中等，無視前女友在旁邊阻止仍將人打到昏迷，殺人之不確定故意明確，依殺人罪判12年8個月徒刑，仍可上訴。