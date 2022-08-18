酒後狠殺老婦棄屍檳榔園　凶嫌中度智能障礙判14年

▲嘉義一名中度智能障礙男子酒後殺害婦人並棄屍，遭判14年。（資料照／翁伊森翻攝，下同）

記者黃資真／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉一名林姓婦人26日被發現陳屍在內埔國小附近的檳榔園，經調查後發現是綽號「無牙」的林姓男子只因不滿先前遭到婦人嘲笑，持龍眼樹枝打死她後，再用檳榔芎覆蓋屍體，偷走身上的460元後離去。嘉義地院認為林男手段兇殘，但智商僅49屬中度智能障礙的緣故，依殺人罪處14年有期徒刑，竊盜罪處拘役30日，得易科罰金。

判決指出，林男於去年12月22日晚間6時許，前往雜貨店喝高粱酒，婦人正好也在店內喝啤酒，聊天過程中，林男覺得自己遭對方言語嘲笑，於7時許尾隨喝完酒獨自離去的婦人，行經檳榔園旁，雙方發生口角爭執。

林男一氣之下，將婦人推倒在地後，徒手掐住脖子，並拿起一旁的龍眼樹枝朝婦人頭部揮打，當林男發現婦人一動也不動躺在地上，擔心遭旁人路過發覺，以檳榔芎蓋在婦人身上，離去時順手從婦人褲子拿出錢包，偷走裡面的460元。4天後，婦人兒子才在檳榔園裡發現母親遺體。

▲婦人被殺害4天後，兒子才在檳榔園找到母親遺體。

法官認為，僅因兩人案發前產生言語爭執，持樹枝朝被害人頭部揮打致死，可見林男下手力道甚為兇猛，手法殘忍，又視人命如草芥而任意棄置屍體，藐視生命價值，法治意識淡薄，堪認其罪行犯責深重。

審酌林男自始坦承犯行，對於自己所作所為表示知錯，然至今尚未賠償被害人家屬或取得諒解，量刑本應予嚴懲。但林男總智商僅有49，落在中度智能障礙範圍，理解能力不佳，且思考有時較缺乏邏輯，對於法律及社會規範遵循及理解能力受限，因此依殺人罪判處14年有期徒刑。

此外，考量林男自我控制能力不佳，並且經常性飲酒，又長期獨居，生活鬆散，僅有少數家屬（胞姊、阿姨等）可提供部分情感、經濟支持，對於其生活狀況難以直接並即時監督與協助，再犯率仍高，宣告林男服刑結束後，施以法定最長之監護期限5年，以避免再對社會造成難以預期之危害。