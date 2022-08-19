「學霸正妹」女魔頭二審開庭　自稱「傻白甜」還多次強勢反問檢方

記者魏有德／綜合報導

身背5條人命的大陸「學霸正妹」女魔頭勞榮枝於2021年9月一審被判死刑，當庭提起上訴。江西高院昨（18）日二審開庭審理，勞榮枝在庭上先強調自己48歲，從未整容，是個「傻白甜」也「挺誠實」的。不僅如此，她還翻供否認殺人，在庭上數度強勢反問檢方，引起旁聽者一陣哄笑。

▲勞榮枝殺人案二審開庭。（圖／翻攝微博）

《封面新聞》報導，8月19日上午，勞榮枝案二審繼續開庭，集中對常州綁架案進行舉證質證。勞榮枝否認對受害者綑綁和擊打，被詢問細節時表示「記不清」。與前一日審理情況相同，勞榮枝推翻了此前大部分的供述，檢辯雙方當庭對細節進行了激烈對峙。

據了解，勞榮枝二審開庭後將一審時的證詞推翻，數次強調自己未犯下殺人罪，只有被動犯下參與綁架罪，殺人行為則推給已執行死刑伏法的前男友法子英。

勞榮枝稱，一直被法子英性侵、法子英以她家人的安危等言語脅迫她，隨著法子英在各地流動。勞榮枝表示，法子英窮凶極惡、相貌醜陋、好逸惡勞、自以為是，「自己是師範畢業，又是小學老師，是個傻白甜，挺誠實的。」

▲勞榮枝在庭上與檢方激烈爭辯。（圖／翻攝微博）

在面對檢方質問時，勞榮枝數次強勢回擊。檢方詢問，「逃亡到重慶時租房是否住在一起？」勞榮枝回答，「不住一起難道租兩套房嗎？」；檢方又問。「你們去這些地方幹什麼？」勞榮枝稱，「去看看祖國的大好河山？」。

檢方問及，「妳說被法子英控制，為何還一起去這麼多地方遊玩？」勞榮枝則是回嗆，「我當時心情像行屍走肉，是被他安排。我還想去華盛頓呢，我能去得了麼？」

檢方認為，從法子英、勞榮枝的供述以及證人證詞中，都能證明勞榮枝系南昌滅門案、溫州出租屋殺人案的共犯，但勞榮枝一審時的說詞和二審時當庭陳述相當矛盾。

▲勞榮枝在二審時大翻供。（圖／翻攝微博）

公開資訊顯示，轟動大陸社會的勞榮枝殺人案於2021年9月9日在南昌市中院一審公開宣判。勞榮枝犯故意殺人罪、搶劫罪、綁架罪，數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。一審宣判後，勞榮枝當庭痛哭，表示要上訴到底。

勞榮枝為1974年出生，求學時成績優異，雖考上當地的重點高中，卻沒有選擇續念高中、大學，而是考取九江師範學校的幼師專業，不過，勞榮枝或對平淡生活不滿，才會和男友法子英交往後走向歪路。