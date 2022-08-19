廬山溫泉區恐成小林村2.0！南投縣府遭糾正…林明溱喊冤：依法辦理

▲因廬山溫泉問題，監察院通過南投縣政府糾正案。（資料圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣仁愛鄉廬山溫泉區先前因高度地層滑動危機，要遷建至埔里鎮福興農場，但當地業者仍持續違規營業。對此，監察院立案調查，認為南投縣政府怠於提出旅遊警示，也沒有嚴格取締溫泉區的違規營業行為，導致斥資33億的福興農場至今都沒有業者遷建，監察院通過糾正提案。對此，南投縣長林明溱19日喊冤，強調縣府依法辦理。

針對監察院通過糾正提案一事，南投縣長林明溱表示，有關廬山溫泉問題，縣府都依法辦理，但他是南投大家長，還是要為業者「抱屈」！他說，廬山發生災變後，為了遊客安全，除了規劃將業者遷移到埔里福興溫泉區，但未完成遷移前，居民和業者還是一直住在廬山。

林明溱提到，十多年來政府未曾對廬山民眾生活伸出援手，不准溫泉業者繼續營生，政府這樣對待自己的人民，難道要廬山居民喝西北風？希監察院不要漠視人民生存權利。

南投縣政府表示，「南投旅遊網」公告警示旅客「廬山北坡地質安全尚未確定，請遊客勿自行冒然上山前往遊玩！」訊息以及廬山地區非法旅宿業者名單供旅客查看，卻仍遭監察院提案糾正怠於提出旅遊警示，亦未嚴格取締溫泉區之違規營業行為。

縣府指出，經濟部中央地質調查所自96年起已陸續於母安山安裝12孔測傾管，因地層滑動，其中8孔已斷管，由長期觀測結果發現，最深滑動深度超過100公尺，且在較大降雨時，有位移加速現象，母安山若發生大規模滑動，將對廬山溫泉區造成極為嚴重的災害。

▲廬山發生災變後，為了遊客安全，縣府規劃將業者遷移到埔里福興溫泉區。（圖／南投縣政府提供）

另外，縣府說明，母安山的地質特性為板岩，而同為深層滑動造成小林村滅村之獻肚山地質為砂岩崩積層，崩積層是慢慢吸水，摩擦力也比板岩高，因此母安山若發生深層滑動，山體將由板岩裂縫瞬間下滑，其崩塌掩埋速度更快過小林村，加上廬山溫泉區的建物是緊鄰母安山興建，災害風險更高於小林村。

南投縣政府強調，對於廬山地區違規經營旅宿業者，縣府每年都有邀集相關單位辦理旅宿業聯合稽查，並由各主管單位依權責裁處。自2011年發布實施「變更廬山風景特定區計畫」(第二次通盤檢討)案」，廬山地區變更為行水區與保護區，2012年至今依發展觀光條例規定已廢止4家旅宿業登記、裁處違法經營旅宿業者總計129家次、裁罰金額高達2千9百多萬元。

縣府指出，原本廬山地區多達59家旅宿業無照經營，經縣府柔性勸導輔導與積極裁處之下，目前僅剩12家無照旅宿業者還在營業中，縣府刻正依法研議，日後將採取積極作為，輔導業者歇業或遷建至福興農場。

同時縣府也呼籲，近年來氣候異常，常有瞬間豪雨，山區易有土石崩塌或落石，廬山地區母安山經地調所調查，地質脆弱恐有嚴重崩坍之潛在危險，請勿前往旅遊。