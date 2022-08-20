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投靠借宿竟和女主人同床　他一刀刺死屋主...冷血梳洗等警上門

▲▼ 林姓嫌犯遭移送 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 林姓嫌犯遭移送 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者陳以昇、戴上容／新北報導

新北市新莊區昨（19日）發生兇殺案！22歲林姓兇嫌暫住在死者林男承租的4坪套房內，死者林男昨晚7時，見到女友與林姓兇嫌一起躺在雙人床睡覺，頓時暴怒質問林姓兇嫌：「為何跟我女朋友睡在一起！」雙方爆發衝突，林掏出折疊刀猛刺對方，林男送醫傷重不治。離譜的是警方獲報後到場，兇嫌還一派輕鬆前往梳洗，警訊後依殺人罪嫌將林移送地檢署偵辦。

▲▼ 新莊凶殺案。（圖／記者陳以昇攝）

▲新莊凶殺案，林姓兇嫌。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，林姓兇嫌與21歲林男及其21歲石姓女友互相認識，林姓死者2個月前與石女開始交往，情侶原在板橋租屋，上週退租後，搬到新莊出租套房。

林姓兇嫌無業，又沒錢繳房租因而被房東要求搬離，加上又和家人吵架，林嫌走投無路之下，18日向好友石姓女子求助，石女詢問男友是否可以讓林嫌暫住？經林男同意後，林嫌於是在昨天19日凌晨1時許，臨時住進林男套房內。

死者林男昨19日下午4時許，先騎車到永和石姓女友住處接她回新莊租屋處，林嫌當時在床上睡覺，林男將女友帶回租屋處後外出後，石女在套房內也睏了，於是在床上躺在其中一側睡覺。

▲▼ 新莊凶殺案。（圖／記者陳以昇攝）

▲新莊凶殺案。（圖／記者陳以昇攝）

林男晚間6時許返家後，見到林嫌與自己女友共躺一床睡覺大發雷霆！不斷質問林嫌：「為何跟我女朋友睡在一起！」男友先出拳毆打林嫌，林嫌竟掏出預藏的折疊刀，猛刺林男頸部、胸部、腹部，林男遭刺後當場倒臥血泊。

石女見狀嚇傻立即報警，新莊警方獲報趕抵，立即叫救護車將林男送往台北醫院就醫，無奈急救後仍不治，警方當場制伏行兇剛梳洗完的林嫌，林嫌情緒相當不穩，在派出所時還不斷用頭撞牆，警方訊後將依殺人罪嫌將林姓兇嫌送辦。

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