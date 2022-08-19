畫面曝光！特斯拉飛越護欄「烏龜翻躺防風林」　失控原因出爐

記者林悅、黃資真／台南報導

一輛特斯拉今（19）日上午行經台86快速道路時，因為不明原因衝撞路邊斜坡後，直接飛越1.5公尺高的水泥護欄，飛落20公尺外的草叢中，當時驚險的飛車畫面也曝光。而警方初步調查，38歲的賴姓駕駛疑似是因精神不濟，才會不慎衝向堤防釀禍。

▲▼台南一輛特斯拉失速飛越水泥護欄倒在防風林。（圖／記者林悅翻攝，下同）

畫面中可以看見，特斯拉以超高速行經路口，方向卻逐漸往右偏移，直直衝上高達1.5公尺的水泥護欄後飛了出去，車翻肚躺在防風林之中。

而Andy老爹19日中午在臉書發文提及此事，文中表示，「一台特斯拉以不慢的速度，應該是下了台南86的高架，東往西方向，衝過這個T字路口後，撞上一個很陡的小斜坡，然後直接飛過去＋翻車。」他忍不住提醒，「請務必專心開車。才是安全最上策，希望車內的人都沒事。」且推測有可能是不當使用ACC自動跟車輔助造成的事故。

但根據警方調查，此件事故發生在今（19）日凌晨12時30分許，38歲的賴姓駕駛開著特斯拉，行經台86與濱南路交叉口處，疑似精神不濟衝過堤防，車體翻覆掉落防風林內，緊急送醫後賴男無生命危險，酒測值為0未飲酒，至於事故詳細原因，警方還在調查中。