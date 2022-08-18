　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南某私校早自習一聲巨響！高三生灌爆模型手榴彈　警方出手了

▲台南市1所私立高中發生學生把玩模型玩具槍等填充氣體時不慎引爆，巨大聲毊引起生恐慌，警方已介入調查將模型玩具手槍與手榴彈送鑑定。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市1所私立高中發生學生把玩模型玩具槍等填充氣體時不慎引爆，巨大聲毊引起生恐慌，警方已介入調查。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市有1所私立高中，8月16日上午早自習時突發生巨響，經查係該校有高三學生，帶模型玩具手槍及手榴彈到學校把玩時，疑灌氣時不慎引爆，巨大聲響造成學生恐慌，幸好並無大礙，轄區警方據報介入調查，目前已完成案情筆錄，並將涉案槍彈等送刑事局鑑識，看是否有殺傷力，後續依法進一步釐清案情偵辦中。

據了解，台南1所私立高中，16日上午高三學生到校自習時，有人帶玩具模型手槍、手榴彈等物品到校交流把玩，其中有學生疑灌氣時不慎引爆，巨大聲響引起學生恐慌，所幸沒有釀災，該名學生手掌震麻並無大礙。

本案轄區分局獲悉後介入偵辦，校方則由教官陪涉案學生及家長，攜帶相關模型手槍與手榴彈等前往警局說明，警方已製作完筆錄，目前警方將槍彈等送刑事局鑑識看是否具有殺傷力，涉案少年因涉嫌社維法及少年事件處理法，將進一步釐清相關案情及涉案人數進一步查處偵辦中。

校方表示，3名學生當天偷帶玩具槍來學校，下課交流時手榴彈灌氣體炸裂，沒有人受傷，其他有1、2位同學耳鳴，校方因為擔心玩具槍是否合法，慎重起見才去帶3名學生到警局，由警方鑑定。學生平時對玩具槍就感興趣，假日還會去同學家交流，違反校規部分，之後校方會開獎懲委員會懲處。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►用「鮮食肉片」寵愛狗狗！10包599元太划算

ET快訊
裝潢工提問遭嗆「照做就對了」 ！笑揭奇葩成品照：設計師BBQ
快訊／航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批
史上最晚警報？「對流爆發」颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程
他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會
藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全　另一同學下落不明
艾成母昔「親筆信曝光」　挺身為王瞳擋槍
H奶女友解開浴巾「傻見水母狂漂」　男友尷尬笑
減肥不吃油傷身　營養師強推「9種好脂肪食物」激瘦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全…另一同學下落不明

新北破獲3人蛇集團！　人蛇抽成金額曝光：大家都是為了錢

屏東大二女被騙去柬埔寨　視訊家人「農曆過年回台…」母聽完淚崩

地下匯兌再進化！護膚店成銀行「先取後付」　龐大商機引殺機

台東女騎機車自撞「跌落大圳亡」！後座13歲姪女摔路邊送醫

藍委柬埔寨救人返台見警大陣仗　轟「以為要抓逃犯」航警局回應了

陳修將「活活打死22歲女」逃殺人罪　家屬氣炸：一定上訴到最高院

快訊／搭高鐵衝高醫連開2槍狙殺仇人　冷血殺手朱國江聲押獲准

快訊／首度遣返柬埔寨人蛇！　2男1女押返桃機畫面曝

台南某私校早自習一聲巨響！高三生灌爆模型手榴彈　警方出手了

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

王瞳悲帶2人愛犬做筆錄　赴板殯見艾成最後一面

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

藏屍男把媽遺體塞冰箱　喊非喪心病狂：是真沒錢

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全…另一同學下落不明

新北破獲3人蛇集團！　人蛇抽成金額曝光：大家都是為了錢

屏東大二女被騙去柬埔寨　視訊家人「農曆過年回台…」母聽完淚崩

地下匯兌再進化！護膚店成銀行「先取後付」　龐大商機引殺機

台東女騎機車自撞「跌落大圳亡」！後座13歲姪女摔路邊送醫

藍委柬埔寨救人返台見警大陣仗　轟「以為要抓逃犯」航警局回應了

陳修將「活活打死22歲女」逃殺人罪　家屬氣炸：一定上訴到最高院

快訊／搭高鐵衝高醫連開2槍狙殺仇人　冷血殺手朱國江聲押獲准

快訊／首度遣返柬埔寨人蛇！　2男1女押返桃機畫面曝

台南某私校早自習一聲巨響！高三生灌爆模型手榴彈　警方出手了

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

法蘭不敢吃肉桂捲　竟「怕被下毒」真實原因曝光　

芬蘭申請入北約 稱俄羅斯戰機涉嫌侵犯領空

雷／《禹英禑》結局「鯨魚CP」超甜對視　朴恩斌、姜泰伍淚灑特映

遭爆開演員培訓班「帶學員陪酒、獻身」騙學費！　錢泳辰回嗆喊告

陳品捷鐵支4安、郭郁政好投　味全送統一3連敗

詩人吳晟兒是樂團主唱！　「爸出現在國語課本」同學虧：要考100分

天菜老婆產後憂鬱…他趁機追妹還甩鍋！受騙女網紅發聲嗆爆：噁心

航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批：現場搶人拉績效？

尷尬！西蒙斯竟被認成衛少　專家直言「七六人有錯」

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

社會熱門新聞

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

22歲男赴柬遺照剩頭　疑當詐團幹部PO文炫富

E奶女蛇頭高清照曝！手機動態訊息超諷刺

即／丁允恭辦公室當砲房　妻代遞狀控女記者偷拍

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

傳產女老闆吃女婿！　千金竟冷笑：我老公厲害吧

台南某私校一聲巨響！高三生玩模型手榴彈氣爆出包

竹聯幫辦事價目曝　「開槍500萬」但執行者分不到

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

冰屍呈J型禪定坐姿　他領死人錢冰老母...每月電費曝

快訊／國1重大車禍　北上全線封閉路段曝

更多熱門

相關新聞

即／台南中西區運河1男溺水身亡

即／台南中西區運河1男溺水身亡

台南市中西區民生路二段後方運河內，18日下午4時39分許，民眾發現有人溺水，台南市消防局據報，馬上出動永華分隊消防人車前往救援，消防人員5分鐘火速馳抵現場，馬上下水救人，將1名年約60歲的男子搶救上岸，惟該男子已無呼吸、心跳等生命跡象，消防人員馬上施以CPR急救，並以救護車送郭綜合醫院搶救無效身亡，目前落水原因及相關案情由檢警調查處理中。

黃偉哲祭獎金號召旅行業者攔阻海外求職詐騙

黃偉哲祭獎金號召旅行業者攔阻海外求職詐騙

光洋科贊助音樂劇《苦魯人生》鼓勵追夢　掀台南夏至藝術節高潮！

光洋科贊助音樂劇《苦魯人生》鼓勵追夢　掀台南夏至藝術節高潮！

台南市文化局推買二送一山線博物館漫遊卷

台南市文化局推買二送一山線博物館漫遊卷

台南百年老店又少1家　永瑞珍餅舖傳9月熄燈

台南百年老店又少1家　永瑞珍餅舖傳9月熄燈

關鍵字：

台南高中生模型槍彈氣爆

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺虛弱用手勢比「讓我走」！余天痛哭：我怎麼捨得

艾成憂鬱到發瘋「真正原因曝光」！

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

王瞳「整天沒進食」狀態憔悴！Lulu半夜發聲

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

22歲男赴柬遺照剩頭　疑當詐團幹部PO文炫富

余苑綺大姊悲痛證實「她目前無意識」！

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

余天接電話「哭著上車」！余苑綺病況不佳

閨蜜洗完澡「下面被看光」　鄰居報警！本尊曝經過

艾成剛去世！維基百科「死因」被改4字

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

余祥銓緊急取消《大熱門》通告！

更多

最夯影音

更多
艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面
王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面