台南某私校早自習一聲巨響！高三生灌爆模型手榴彈　警方出手了

▲台南市1所私立高中發生學生把玩模型玩具槍等填充氣體時不慎引爆，巨大聲毊引起生恐慌，警方已介入調查。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市有1所私立高中，8月16日上午早自習時突發生巨響，經查係該校有高三學生，帶模型玩具手槍及手榴彈到學校把玩時，疑灌氣時不慎引爆，巨大聲響造成學生恐慌，幸好並無大礙，轄區警方據報介入調查，目前已完成案情筆錄，並將涉案槍彈等送刑事局鑑識，看是否有殺傷力，後續依法進一步釐清案情偵辦中。

據了解，台南1所私立高中，16日上午高三學生到校自習時，有人帶玩具模型手槍、手榴彈等物品到校交流把玩，其中有學生疑灌氣時不慎引爆，巨大聲響引起學生恐慌，所幸沒有釀災，該名學生手掌震麻並無大礙。

本案轄區分局獲悉後介入偵辦，校方則由教官陪涉案學生及家長，攜帶相關模型手槍與手榴彈等前往警局說明，警方已製作完筆錄，目前警方將槍彈等送刑事局鑑識看是否具有殺傷力，涉案少年因涉嫌社維法及少年事件處理法，將進一步釐清相關案情及涉案人數進一步查處偵辦中。

校方表示，3名學生當天偷帶玩具槍來學校，下課交流時手榴彈灌氣體炸裂，沒有人受傷，其他有1、2位同學耳鳴，校方因為擔心玩具槍是否合法，慎重起見才去帶3名學生到警局，由警方鑑定。學生平時對玩具槍就感興趣，假日還會去同學家交流，違反校規部分，之後校方會開獎懲委員會懲處。