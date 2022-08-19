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外交部沒做事？去年迄今已3次　亮紅燈示警柬埔寨「要防詐」

▲航警局人員在機場櫃台舉牌勸阻國人飛柬埔寨。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲航警局人員在機場櫃台舉牌勸阻國人飛柬埔寨。（資料照／記者楊熾興翻攝）

記者蔡佩珈／綜合報導

近來外交部與「好棒Bump」因國際詐騙案言詞交鋒，引發兩派網友熱烈討論，不少人力挺「好棒Bump」，譴責外交部根本沒做事，對於外交部先駁斥後致謝，更是噓聲四起。不過，外交部迄今已多次示警國人，官網在2021年11月初就將柬埔寨列為「紅色」旅遊警示，並說明原因是多起案件顯示國人赴柬國工作，卻發現任職公司從事線上博奕等非法產業，更被公司限制行動，不斷提醒國人赴柬埔寨工作前，須慎防觸犯當地法律並注意人身安全。

近期傳出詐騙集團以高薪誘拐台灣年輕人赴柬埔寨，不少台灣年輕人前往應徵卻落入人口販運集團手中，被迫從事詐騙工作，不從者被囚禁、毆打，甚至性侵，且在檢警近期破獲的案件中，發現竟有人遭詐團以招募海外勞工為名，抵達後卻遭摘器官販賣，引起社會高度關注。

以拍攝《詐騙解碼》系列影片出名的網紅「好棒Bump」，曾於今年3月在YouTube發表自己救出一名受困杜拜詐騙陷阱的林姓台灣男子，過程中尋求我國外交部駐杜拜辦事處協助林男申辦臨時護照，卻遭遇困難，並稱我國駐杜拜辦事處拒發臨時護照。

對此，外交部曾在今年3月22日及5月22日2度發文澄清，聲明駐處人員拒絕或拖延協助受困國人等事與事實不符，8月16日外交部也再度發布聲明，強調「切勿以訛傳訛，避免誤導國人。」此聲明讓「好棒Bump」不只揚言要與外交部宣戰，也宣布永久停更「詐騙解碼」系列影片。

未料，外交部在8月18日時態度轉變，感謝「好棒Bump」在網路上幫忙宣達柬埔寨詐騙相關資料，以及在柬埔寨跟駐館聯繫。「好棒Bump」19日則在IG限時動態中直言，「感謝我有什麼用？感謝我受困者就全出來了？」，強調別用道謝迴避真正的重點。

由於近來外交部與「好棒Bump」的言詞交鋒，也引起兩派網友熱烈討論，不少人力挺「好棒Bump」，大讚他是吹哨者、正義網紅，譴責外交部根本沒在做事，但另一派網友則指出，外交部早在2021年底發布提醒國人注意赴柬埔寨工作要小心詐騙。

經查，外交部自2021年11月起至今，已3度將柬埔寨旅遊警示調整為「紅色（不宜前往，宜儘速離境）」。外交部最早於2021年11月4日將柬埔寨列為紅色旅遊警示，公告同時也說明警示理由，直言「近來傳出多起國人在柬埔寨因與任職公司發生糾紛，導致人身安全遭受威脅情形。」

外交部指出，經查前述案件多因國人到達柬國後，發現任職公司從事非法線上博弈或假冒投資虛擬貨幣等觸犯當地法律之產業，在要求離職返國時，遭公司以違反工作契約為由限制其行動，並要求國人歸還機票、簽證、旅館隔離等相關費用始予放行。

外交部呼籲，國人赴柬埔寨工作務必事先查明擬任職公司登記及從事產業是否合法，並審慎考量工作內容與性質，同時注意工作契約內容，確實瞭解與雇主間之權利義務關係，並以合法身分入境工作，以免觸法甚或危及人身安全。

繼2021年11月對柬埔寨發布紅色旅遊警示後，外交部於2022年6月13日又發布紅色旅遊警示，再度提及近來傳出多起國人因受網路高薪廣告誘騙赴柬埔寨從事不法或不符期待工作之求助案件，不僅護照遭公司扣留，行動自由亦遭限制，難以對外求助，呼籲國人提高警覺，審慎評估號稱高薪且不合常理之海外徵才廣告，以免落入求職陷阱。此外，外交部於2022年7月15日又再將柬埔寨公告列紅色旅遊警示。

▼外交部自2021年11月起至今已3度對柬埔寨發布「紅色」旅遊警示。（圖／翻攝自外交部官網）

▲▼外交部自2021年11月起至今已3度對柬埔寨發布「紅色」旅遊警示。（圖／翻攝自外交部官網）

▲▼外交部自2021年11月起至今已3度對柬埔寨發布「紅色」旅遊警示。（圖／翻攝自外交部官網）

▲▼外交部自2021年11月起至今已3度對柬埔寨發布「紅色」旅遊警示。（圖／翻攝自外交部官網）

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關鍵字：

好棒Bump外交部柬埔寨詐騙

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