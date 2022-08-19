可惡！把40台人騙到柬埔寨販賣　3人蛇成員遭羈押當好命豬仔

記者陳雕文／新北報導

近期國人被詐騙至柬埔寨遭妨害自由、凌虐事件頻傳，新北地檢署指揮三峽、刑大等單位17日破獲3個不法集團並拘捕12名犯嫌到案，另提訊被告1人到案。檢察官複訊後，向法院聲押4嫌，其中3人目前已獲准羈押；此外，地檢署指出，目前還接獲7件相關案件，正由重案專組及婦幼保護專組檢察官偵辦中。

▲▼警方破獲3人蛇集團，拘捕16人。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，人蛇集團都人以「出國打工，賺取優沃薪資及提供良好工作環境」等詐術，陸續將40餘名被害人誘騙出境至泰國、曼谷及柬埔寨等國，其中包含身心智能障礙人士！被害人受詐騙出國後，旋遭限制人身自由，或遭脅逼從事詐欺機房等工作，或經輾轉轉賣，或被要求給付贖金。

經被害人及家屬報案後，本署立即指派檢察官組成專案小組，指揮上開機關或單位積極偵辦，經向法院聲請核發搜索票後，於17日展開聯合執行行動。成功破獲3人蛇集團。

檢察官於昨（18）日訊問後，認何嫌、陳嫌、莊嫌及吳嫌等4人涉嫌違反人口販運防制法及意圖營利以詐術使人出國等罪，犯罪嫌疑重大，亦有事實足認被告等有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見，其中何姓、陳姓及莊姓3名被告業經法院於今（19）日凌晨裁定羈押禁見獲准，吳姓被告則尚待法院開羈押庭及裁定，其餘被告由檢察官分別以3萬元至10萬元不等之金額交保。

▲詐騙流程。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北地檢署表示，目前還有7件相關案件，正由重案專組及婦幼保護專組檢察官積極偵辦中，尚未出國之被害人部分，以勸導等方式避免其出國，目前已成功勸阻5人出國；涉案人員部分則將持續追溯上游成員、其餘共犯及金流並查扣犯罪所得。

新北市警方統計，目前已接獲61件轄區民眾遭詐騙至國外案件通報，其中47名為男性，14名為女性，若以年齡區分，以29歲以下共40名為主，將近有7成，另以出境地分類，柬埔寨占87%、緬甸占8%、泰國占5%。顯示被害人特徵以年輕人居多，可能缺乏社會經驗而憧憬海外淘金，經常使用求職社群平台或瀏覽網路徵才資訊。