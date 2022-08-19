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中日高層重啓對話釋放什麼訊號？　陸學者：關鍵詞「元首共識」

▲中日第九次高級別政治對話在天津舉行 ，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右）。（圖／翻攝 新華社）

▲中日第九次高級別政治對話18日在天津舉行 ，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右）。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

近期中日關係經歷了不少波折，主要日本對華政策和涉台議題出現明顯的消極變化。因此，相隔兩年半，第九次中日高級別政治對話是加強兩國高層戰略溝通的一項重要機制性安排，歷經7小時對談釋放哪些訊息？大陸關注日本問題學者認為，對於兩國民眾來說，在疫情逐步緩解情況下，希望儘快恢復交流和重振經濟。至於中日再談台灣問題，從各自新聞稿分析，雙方反應有明顯「溫差」，有一個關鍵詞值得關注，那就是「元首共識」。

裴洛西訪台效應，不只衝擊中美、台海關係，也牽動中日關係。針對對於日本參與G7外長對台海局勢的聯合聲明，當時大陸緊急取消外長王毅跟日本外相林芳正原定4日在金邊舉行的會晤，大陸外交部副部長鄧勵還緊急召見日本駐華大使垂秀夫，向日方提出嚴正交涉。中日關係一度陷入緊張。

上述複雜國際外交背景下，中外媒體十分關注第九次中日高級別政治對話。該會議於2015年首次舉行。此前，兩國在5年時間裡密集舉行八次會談，受疫情影響，第九次會談相隔兩年半才再次舉行。

陸媒《看看新聞Knews》引述大陸日本問題專家劉慶彬分析，「這場會談來的突然也不突然。」因為圍繞這場對話此前鋪墊已久，對於兩國民眾來說，在疫情逐步緩解的情況下，都盼望儘快恢復交流和重振經濟。

但會談之前，岸田重組的新內閣走馬上任後，經濟產業大臣西村康稔、經濟安全保障擔當大臣高市早苗等多名新任日本內閣大臣先後參拜靖國神社，日本首相岸田文雄通過自己的事務所、以自民黨總裁的名義用私人費用向靖國神社供奉「玉串料」。

在這樣的特殊背景下，劉慶彬認為，中方仍向日本國家安全保障局長秋葉剛男發出了邀請，並重啟因疫情等原因而中斷的中日高級別政治對話，對兩國關係邁向正常化具有積極意義。這也讓日方大大地鬆了一口氣。

復旦大學日本研究中心主任胡令遠也表示，以中日兩國關係目前的現狀來看，進行這樣對話十分必要和及時，7小時時長來看，反映出積累的問題不少，也說明雙方談得很細、很詳盡，是一個積極訊號。

▲中日關係。（圖／路透社）

▲中日在台灣問題上存在交鋒，雙方新聞稿「元首共識」值得注意。（圖／路透社）

不過，這次對話過程中，中日再談台灣問題，從各自新聞稿來看，雙方在這一議題上「溫差」明顯。據《日本共同社》報導指出，秋葉在會談中傳達日方的立場，關於中國為對抗美國眾議院議長裴洛西訪台而實施軍演，以及中國向「日本專屬經濟區」內發射5枚彈道導彈一事表達「關切和抗議」，並強調台海和平穩定的重要性。

對此，中方再次闡明立場。中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪強調，台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。日方應著眼兩國和兩國人民根本長遠利益，樹立正確對華認知，奉行積極務實理性對華政策。

儘管在台灣問題上存在交鋒，但在雙方的新聞稿中，有一個關鍵詞值得關注，那就是「元首共識」。

楊潔篪強調，中日雙方應以領導人重要共識為政治指引和行動遵循，秉持高度責任感和使命感，深刻總結歷史，保持定力主見，排除內外干擾，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

日方也提到，雙方一致認為「有必要通過雙方的努力實現」首腦共識，就面對面對話及多層面溝通的重要性達成了一致。

劉慶彬也指出，岸田在當選首相後，一直提出要構建穩定的、建設性的雙邊關係，這無疑是「元首共識」的重要組成部分。眼下要做的，是透過各層級的溝通，進一步將「元首共識」貫徹下去，這也需要日本政府拿出改變的誠意和行動。

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