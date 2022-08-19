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泰國押返2人蛇下場曝！極惡幹部帶豬仔團移轉陣地　檢聲請羈押

▲日前在台國遭攔截12名國人中，有3人拒絕返台，經泰國協助遣返台灣後，桃檢今天下午複訊後，將楊姓男子向桃園地院聲押，另一鄧姓男子諭知2萬元交保。（圖／記者沈繼昌攝）

▲日前在泰國遭攔截12名國人中，有3人拒絕返台，經泰國協助遣返台灣後，桃檢今天下午複訊後，將楊姓男子向桃園地院聲押，另一鄧姓男子諭知2萬元交保。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

警政署刑事局日前與泰國合作查獲柬埔寨人口販運案，原先留置泰國調查的楊姓與鄧姓男子與另一名女子，昨（18）日被押解返台，經台中市政府警察局刑事警察大隊調查後今天下午押解至桃園地檢署，檢察官複訊後認為楊姓男子涉嫌重大且有串證與滅證之虞向桃園地院聲請羈押，另同案鄧姓男子則諭知2萬元交保，同行之林姓女子經鑑別後初步認定為受詐騙出國之被害人。

桃檢指出，今年8月14日，刑事局幹員在泰國蘇旺納普機場成功攔截12名國人中，其中9名於當晚返台，經檢察官訊問後，認為何姓男子罪嫌疑重大，翌（15）日向地院聲請羈押獲准，另外，滯留泰國之3名國人，昨（18）日晚間返台後，檢察官隨即展開偵訊。

▲刑事局昨晚遣返楊姓與鄧姓男子等人回台，桃檢今天複訊後，其中楊姓男子向地院聲押，鄧姓男子2萬元交保，圖為昨晚被刑事局幹員押解返台。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲刑事局昨晚遣返楊姓與鄧姓男子等人回台，桃檢今天複訊後，其中楊姓男子向地院聲押，鄧姓男子2萬元交保，圖為昨晚被刑事局幹員押解返台。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢調查，桃檢檢察官林郁芬、林弘捷今天下午複訊後，認為楊姓男子涉犯刑法第297條意圖營利詐騙使人出國、組織犯罪條例第3條第1項後段之參與組織、人口販運防制法第32條第1項以強暴、脅迫等方法使人從事與勞動顯不相當工作等罪嫌重大，且有串證、滅證之虞，向桃園地院聲請羈押；同案鄧姓男子，因涉嫌偽造文書犯嫌重大，惟無羈押之必要，諭知2萬元交保，至於林姓女子經初步認定為受詐騙出國之被害人。

桃園地檢署指出，為保障國人生命身體自由安全，針對此類案件，桃檢將從嚴從速偵辦，呼籲國人近來因求職遭詐騙集團誘騙至東南亞如柬埔寨等地從事電信詐欺、被控制行動自由等情事層出不窮，民眾面對海外高薪求職廣告，務必提高警覺審慎評估，以免受騙上當。

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