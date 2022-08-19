警察杯杯權威發言：有「私人援救」管道　就是你跟犯罪集團有私交

▲前交警石明謹認為，有「私人援救」管道 就是你跟犯罪集團有私交。（圖／翻攝自石明謹臉書）



記者林彥臣／綜合報導

台灣人遭人蛇集團販運，送往柬埔寨等地成為「豬仔」的風波，進而衍生出網友質疑，為何官方救援效率不如民間的爭議。對此前交警石明謹在臉書上發文表示，「私人援救管道，只有一個可能，那就是你跟犯罪集團有私交」。相關言論引發網友的熱烈討論。

石明謹在臉書上表示，「私人援救管道，只有一個可能，那就是你跟犯罪集團有私交，或是你有認識跟犯罪集團有私交的朋友。至於為什麼會有私交......嗯......這是個好問題。」

對此有網友反駁，「有救到就好吧，背景很重要嗎」。石明謹則回應表示，「救A殺B，對A來說當然好，背景一點都不重要，有人殺人搶劫之後，發錢給窮人，窮人也覺得他在做好事」

石明謹補充，「你可以覺得做了幾件好事，是黑道也沒關係，但我覺得黑道就是黑道，你做了幾件好事不會改變黑道本身是壞蛋這件事，你只是覺得黑道做的事有利的時候不要計較他們的背景，而忽略他們的存在本身就是一種惡，更長遠的來說，若是沒有黑道的存在，今天也不會有人需要救了」。

其他網友則留言回應表示，「打人的是我，救人的也是我，左右逢源」、「正常人一定會尋求正當途徑管道求援，偏門求援的管道也不是正常人會知道的」、「之前喊黑道治國的現在是不是都不覺的黑道有什麼問題了」、「找魔鬼去跟魔鬼要人…. 嗯，很厲害」。

「是要怎麼救啦？派海軍陸戰隊還是007還是地表最強老爸連恩尼遜去救？根本只是付贖金而已，而且是有管道才能對上口，根本就是掮客中間最好再賺一手，講白點，其實是牽猴仔啦哪有什麼救」

也有網友認為，「就不能五湖四海都能有朋友嗎！」、「如果DPP的人救人出來，你就不會這麼說了」、「你這種說法就是要把全世界幫忙營救的NGO組織都拉下水」。