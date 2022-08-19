批蘇嘉全訪印尼「做私人生意」　名律師不服判賠20萬要上訴

▲立法院前院長蘇嘉全。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

總統府前秘書長蘇嘉全前年被爆擔任立法院長期間，與擔任立委的姪子蘇震清，涉私下帶國營事業官員到印尼會晤當地政要、圖謀個人私利，名嘴陳鳳馨與律師葉慶元在電視政論節目評論此事，蘇嘉全自認已對外澄清仍遭抹黑，告2人連帶求償共200萬元並登報道歉，台北地院今判葉慶元須賠20萬元，陳鳳馨免賠，可上訴。

葉慶元今受訪訝異「依照外館電文做評論還要賠償？」他表示，綜合觀察本案外館電文，內容已指謫蘇嘉全、蘇震清與人力仲介業者利用國營事業資源，排除外館參與，牟取私人利益，對於法官錯誤解讀外館電文，難以接受，收到判決書會提起上訴。葉慶元身兼本案陳鳳馨的辯護律師，他感謝法官判陳鳳馨免賠與不必登報道歉。

判決理由指出，陳鳳馨與葉慶元雖同場評論此事，但陳鳳馨依據當時被揭露的我國駐印尼代表處發回外交部電報內容，抨擊我方「高階官員與立法委員」私偕國營事業官員出訪，並由人力仲介業者安排行程去印尼談生意，經濟部和外交部卻被蒙在鼓裡等內容，是對涉及公益、可受公評之事做合理評論。

▲名嘴陳鳳馨。（圖／ETtoday）

蘇嘉全雖強調自己2017年未出訪印尼，而2016年訪印是由僑領接待，主張陳鳳馨故意說錯，但法官查明，駐印尼代表處本案電文出了2個錯誤，一是把2016年12月發文日期誤植為「2017年」，二是電文內容把僑領接機寫成人力仲介業者安排，還說蘇嘉全表明不需代表處接機，即使蘇嘉全已對外澄清，但陳鳳馨發言當下，外交部尚未更正電文錯誤，不能歸咎陳鳳馨。

不過法官認為，葉慶元在節目裡指稱蘇嘉全和蘇震清「拿著國家的資源去做私人的生意，搞到連駐外使節都看不下去」、「你拿著國營事業去對外做採購的時候，其實你涉及的是中華民國的資源」等語，外館的電文內容完全沒提到蘇嘉全「做私人的生意」，節目現場其他來賓包括陳鳳馨，也僅說「恐有利益交換、獲有不當利益」等語。

▲律師葉慶元（中） 。（圖／資料照）

法官指出，綜觀外館電文重點，是提醒國營事業「似已被若干『中間人』操控，企圖將政府相關部會及駐外館處排除在外，「個別擊破，以遂其個別私利」，因此建請政府統籌國營事業資源推動新南向政策。法官認為，電文所稱「中間人」明顯不是指蘇嘉全，葉慶元無法舉證蘇嘉全基於立法院長職權，和蘇震清利用國營事業資源謀取私人交易不法利益，因此判葉慶元賠償，但不必登報道歉。

本案源於前年（2020年）7月20日上午，時任國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲，和國民黨台北市議員羅智強、游淑慧共同在國民黨中央黨部開記者會，以《外交部密件驚爆！國營事業被操控謀私利！？》為題，指稱時任總統府秘書長蘇嘉全擔任立法院長期間，和姪子蘇震清透過人力仲介集團安排，幾乎年年同訪印尼。

王育敏4人指稱蘇嘉全叔姪還帶國營事業主管陪同，在印尼當地密會政要，卻沒告知經濟部，還繞過外交部，不讓我方外館人員協助，駐印尼代表處曾拍電報回台，指稱國營事業似已被若干中間人操控，「以遂其個別私利」等語。王育敏等人痛批「蘇嘉全跟蘇震清這兩位蘇氏王朝的掌門人，介入國營企業到底有多深？手伸得有多長？」

蘇嘉全自認遭抹黑，強調外館電文被斷章取義、誤導社會大眾，蘇嘉全並提告要求王育敏4人連帶賠償共200萬元與登報道歉連續3天。一審北院查明蘇嘉全曾2次到印尼，一次是在2016年，去印尼雅加達參加總統蔡英文印尼後援會謝票行程，一次是2019年到雅加達的私人行程，2次都沒有國營事業主管同行。

北院認定王育敏4人未經查證，在記者會評論此事「就是台灣政壇的醜聞」、「綠營政治人物吃銅吃鐵吃國家的醜態」、「傷害台灣的利益」等語，使大眾誤以為蘇嘉全利用立法院長職權圖謀個人不法利益，使蘇嘉全名譽受損，判王育敏4人應連帶賠償共200萬元，並須登報道歉3天，此部分已上訴二審，由高院審理中。

本案陳鳳馨與葉慶元在王育敏4人開完記者會當晚，在電視政論節目擔任來賓評論此事，因而遭蘇嘉全提告連帶求償200萬元還須登報道歉連續3天。陳鳳馨與葉慶元都抗辯依據外交部證實為真的外館電文做評論，應受言論自由保障。