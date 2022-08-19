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怒轟《中介法》是惡法！　蔣萬安：到今天還要爭取「言論自由」？

▲▼蔣萬安出席「萬安作伙行 台北百面贏」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

NCC日前公布《數位中介服務法》草案，引發外界熱議。對此，台北市長參選人蔣萬安今（19日）強調「我是律師出身、現任立委，我公開反對這部惡法！」蔣指出，是什麼樣的國家，要讓2022年的今天，還要爭取「言論自由」？民進黨當初將鄭南榕追求的百分之百言論自由奉為聖經，如今卻利用《中介法》背棄自己的信念，令人遺憾。

蔣萬安說，總統蔡英文難道忘了，她2013年在臉書上公開表示「我反對新電信法第九條」，還稱使用網路發表意見、接受資訊是人民基本權利，這樣的權利不該被剝奪！蔣萬安進一步說，民進黨台北市長參選人陳時中竟還刻意替這個法案擦脂抹粉，拿「假新聞需要評議」當成理由，替政府開脫，完全無視惡法對於網路世界、全台灣的民眾造成多大的言論自由限制。

蔣萬安競選辦公室強調，依據草案第三條，能定義不當言論的主管機關計有衛福部、交通部、農委會、教育部等至少20幾個主管機關；而依據《中介法》，主管機關可勒令線上平台服務提供者，對政府認定之「不當言論」加註警示。政府部會為人民與輿論監督的對象，若賦予許多部會擁有定義何謂「不當言論」之權，而非交由司法權裁決，無疑與「主權在民」、「監督制衡」等基本民主原則相違抗；被監督者擁有限制監督者言論自由之權利，實有不合理之處。

蔣辦舉例，近日知名網紅「好棒Bump」在YouTube曝光相關救援影片，被網友封為「吹哨人」，誰知當Bump點出政府疏失、對駐外單位提出批判，外交部卻驟然變臉，發新聞稿稱「經查與事實不符」，更指「切勿以訛傳訛誤導國人」；後經Bump再開直播指證後，外交部才感謝Bump熱心救援。試問若事件初期《中介法》已通過，Bump任何言論都極可能被外交部藉《中介法》勒令下架，Bump能自清成功？《中介法》等同給部會一把斬不同意見之尚方寶劍，將對台灣民主造成傷害。

蔣辦補充，依據草案第二十六條，民間團體可申請「認證舉報者」許可，主管機關可依據「客觀及盡職」之標準，將部分申請團體選為「認證舉報者」；而依據草案第四十九條，線上平台服務提供者需立即且優先處理「認證舉報者」提出之通知，若未做到，主管機關可處50萬以上500以下罰鍰。蔣辦質疑，套用巴哈姆特站長日誌發布之內容，巴哈姆特認為「在難以判定違法的前提下，刪文是平台的唯一選擇，這將對言論自由造成重大影響。」，此言甚是！主管機關本身就是受公民監督的對象，豈有資格反過來認定哪個團體為「客觀及盡職」？草案二十六及四十九條，無疑賦予執政黨政府揀選親己團體、協助執政黨管控輿論之權，對公民社會健全造成傷害。

蔣辦說明，台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）、台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）、台灣數位平台經濟協會（DEAT）等三大數位產業協會已共同連署發表聲明，反對倉促立法；聲明中直言「數位業者憂心不僅限縮網路言論自由，未來恐衍生競業惡性檢舉，連同數位發展亦恐受限制。」且在國發會建置的「公共政策網路參與平台」，更有99%網友表態反對該立法，上萬網友反對立法，僅不到100位網友贊成，難道這些還不足以反應民意真實心聲？蔣辦要求民進黨政府懸崖勒馬，立刻停止推動一切立法程序，勿與人民對立。
 

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