呱吉再指敬老金沒效益　陳時中打太極：有用就花，沒用就不花

▲民進黨台北市長參選人陳時中首度與無黨籍市議員參選人公開同台。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰倒數不到百日，民進黨參選人陳時中近日針對敬老金議題稱「發給長輩的錢不要計較那麼多」，引發台北市議員「呱吉」邱威傑批評非常失望。對此，陳時中19日出席「政治如何療癒社會」座談會時與邱同台時，邱在媒體提問環節再指敬老金沒有實質效益；陳則說，有討論才有進步，有用就花，沒用就不要花。

敬老金議題日前成為北市長選舉話題，國民黨參選人蔣萬安宣示當選後發好發滿，陳時中喊出「發給長輩的錢不要計較那麼多」，副市長黃珊珊則承認柯市府停發作法太草率，而邱威傑則批評說，「我不得不感到非常失望，經過這麼久的努力，最後還是回歸到最庸俗的那一句：尊敬長輩不需要管付出多少代價」。

對於敬老金議題，陳時中今天下午參加座談會，同台無黨籍市議員參選人吳崢等人。媒體會中在提問環節關注，陳時中與邱威傑同台，邱是否要針對敬老金議題給建議？邱說，他沒有很想問陳時中這個問題，今天活動的重點在吳崢身上，給吳崢勉勵，他主張如果要發敬老金，不可以影響到其他老人福利的財源，並再指敬老金沒有實質效益。

媒體會中也問陳時中，對於邱威傑近日提出敬老金、內湖交通問題的見解，有何看法？陳並未正面回應其建議僅說，有挑戰才有討論，有討論才有進步，不管中央或地方政府，大家都抱持零基預算（指政府機關每年提出新舊計畫項目，都必須從零為基礎開始）的角度在討論，一個蘿蔔一個坑，針對邱提出的效益問題，互相做比較，有用就花，沒有用就不要花。