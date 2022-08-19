張善政正擺脫「佛系」選法？　他2點觀察：怒目金剛味道已出來

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨立委鄭運鵬接棒參選桃園市長，對上前行政院長張善政、民眾黨立委賴香伶。前立委郭正亮18日指出，數名立委和桃園市議會議長邱奕勝都逐漸向張善政靠攏，加上他正在調整口條，張善政打選戰已經沒那麼「佛」，但鄭運鵬後勁很強，最後雙方得票率應會相當接近，故鄭寶清是否參戰此一變數，變得非常重要。

張善政自從被國民黨提名參選後，則頻被外界評論為「佛系」選舉、「佛系」打法。不過，根據《TVBS》最新民調，在有投票意願的選民中，有39%會投給張善政、鄭運鵬28%、賴香伶8%、尚未決定25%。

郭正亮在節目《大新聞大爆卦》中分析，張善政最近打選戰比較沒那麼佛。依他了解，數名立委和邱奕勝都發現桃園輸不得，已經逐漸向張善政靠攏，研判桃園市長選戰已經進入對決階段。

郭正亮認為，張善政選舉經驗雖不比鄭運鵬豐富，但他正在調整口條，已經有「怒目金剛」味道。不過，藍綠雙方準備開始叫陣，張善政這樣個性老實、規矩的人，接下來要面對的是負面選戰。

郭正亮認為，張善政民調領先，但鄭運鵬後勁很強，最後雙方得票率應會相當接近，故鄭寶清是否參戰此一變數變得非常重要。至於鄭寶清會搶到中間偏綠，還是中間偏藍選民的票？要看鄭運鵬、張善政表現如何。