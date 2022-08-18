橋面打開90度角！77歲阿公重聽「不知警鈴狂響」　摔下橋慘死

記者張寧倢／編譯

美國羅德島州一名77歲老翁日前和妻子到威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）度假，兩人15日經過附近河濱一座開合橋時，橋的兩端放下了欄杆，警示燈和警示鈴響起，橋面準備抬起供船隻通行。老翁患有重聽，似乎沒聽見警鈴，等發現時已經來不及，橋面逐漸升高至90度角，他摔落約20公尺，導致頭部重創死亡。

根據美國NBC報導，羅德島州77歲老翁杜賈汀（Richard Charles Dujardin）上周和妻子蘿絲瑪莉（Rosemarie Dujardin）抵達密爾瓦基度假，兩人住在市中心一家飯店，原本計畫在15日搭機返家，不料發生死亡意外。杜賈汀患有重聽，平時都會戴著助聽器，但當天兩人經過一座開合橋時，他卻沒注意到橋面即將上升的警示鈴聲。

▲密爾瓦基一座開合橋發生死亡意外，77歲老翁在橋面升起前來不及過橋，從橋上摔落身亡。（圖／翻攝自YouTube）

蘿絲瑪莉向當局表示，丈夫通常都走得很慢，當天她已經過了橋到達對岸，丈夫才走到橋的一半左右，橋面開始上升後丈夫試圖追上她，但走路速度不夠快，他驚慌失措地抓住側邊欄杆，兩端橋面逐漸抬起至將近90度角。報導稱，杜賈汀撐了1、2分鐘後雙手就沒了力氣，最終從71英呎（約21.6公尺）的高處摔落至下方路面，頭部傷勢嚴重。

報導稱，現場員警隨即對杜賈汀實施心肺復甦術，但他仍被宣布當場死亡。據悉，包含事故地點在內，附近一共有7座開合橋都是由同一個操控中心以遠端控制，操作員被規定在升起橋面前必須先檢查2個鏡頭的即時影像，以策安全。驗屍官檢查監視器畫面後表示，杜賈汀過橋時正在看iPad，橋開始打開時他人還在橋上。

目前橋樑操作員已經依規定被要求休假，公共工程部門發言人向死者親友致上深切哀悼與慰問，並指出所有員工都受過完整培訓，事發時在崗位上的同仁已經做了第4年的橋樑操作員，此前已操作過不下數百次的橋面開合作業。

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