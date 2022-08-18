機師1000米高空突然「無傘跳機」亡　調查報告：生前明顯不安

▲美國一架飛機迫降後，機師離奇失蹤，調查結果檢視，機師生前明顯不安。（圖／翻攝自推特）

記者林彥臣／綜合報導

美國北卡一架小型飛機7月29日緊急迫降，但警方卻在飛機降落後，發現機上只剩副機師，機師已憑空消失，隨後在48公里外找到遺體。美國國家運輸安全委員會（NTSB）發布了一份初步調查報告，結果顯示機師出現操作失誤，在和空中交通管制員協調後變得「明顯不安」，隨後從千米高空跳下身亡。

綜合外媒報導，美國Rampart航空公司一架小型雙引擎飛機在7月29日下午2點40分左右，因飛機右輪在空中掉落，被迫降落在羅利達拉姆國際機場。當飛機在跑道上停下後，蜂擁而至的人們只在機內發現受了輕傷的副機師，卻不見另一名23歲的機師克魯克斯（Charles Hew Crooks）。

事後，警方在羅利達拉姆機場以南約30英里（約48公里）處一戶人家的後院發現克魯克斯的屍體，懷疑他在沒帶降落傘的情況下，從3500英尺高（約1066公尺）的地方墜落，但當局目前無法確定他在墜落前是否就已死亡。

據生還的副機師所述，克魯克斯在飛機迫降前突然跳出飛機，往地面上一片水域跳去。

NTSB於8月16日發布了初步調查的細節。警方表示，克魯克斯大概從1066米處的高空墜落，而且「沒有跡象表明」他當時戴有降落傘。

有報導消息稱，這名飛行員與航空管制員也有過40分鐘的交流，但並沒有提到或暗示克魯克斯跳機的消息，他只提到了「飛機出現緊急情況，我們失去了右輪，需要前往羅利機場降落。我們機上有兩個人，有足夠燃料可供飛行4個小時」。

但調查披露的另一份錄音顯示，航空管制員稱該飛行員告知他們克魯克斯從飛機上跳下來，隨後他們撥打911電話提到了飛行員跳機，並提供了事發地點的坐標。

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