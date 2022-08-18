死亡之吻！她探監後獻香吻告別　舌尖藏「1物」竟害囚犯男友中毒死

▲美國一名女子用接吻為獄中的男友運毒，不料竟不慎將男友毒死。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

美國田納西州一名女子用接吻的方式，給正在監獄服刑的男友送毒品，沒想到竟導致男友中毒身亡，而她也將面臨殺人及走私毒品的相關指控，一旦罪成，將有可能被判60年的監禁和最高5萬美元的罰款。

綜合外媒報導，33歲的多拉德（Rachal Dollard）在今年2月，到當地監獄探望因涉毒被判11年監禁的男友布朗（Joshua Brown）。期間，她藉著與男友布朗接吻之時，將一枚裝有半盎司甲基苯丙胺（即冰毒，methamphetamine）的小氣球送入男友口中。

探監結束後，布朗將裝有毒品的小氣球吞下，沒想到氣球卻在布朗的腹中破裂，導致他因服藥過量中毒，送院後在當地一家醫院逝世。警方在展開調查後，於上週末派員逮捕了多拉德，並以二級謀殺和向他人走私違禁品之名，將其控上庭。

報導稱，如果多拉德的罪名成立，那她將面臨最高60年的監禁和最高5萬美元的罰款，不過多拉德的母親表示，女兒堅持否認曾協助男友運毒。田納西州懲教署在一份聲明中指出，此事反映了「將違禁品帶入監獄的危險和後果」，強調獄方絕對會對任何威脅獄中人員安全的人提告。