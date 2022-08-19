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女童好奇碰燈箱「抽搐慘死」！同伴摸她一下也倒地　驚悚影曝光

記者閔文昱／綜合報導 

越南日前發生一起悲劇，一群女童在某處理髮店前遊玩時，被擺放在門口的廣告燈箱給吸引，其中一名女童湊近觀看後隨手摸了一下燈箱，不料卻馬上倒地，讓其他玩伴看了後頓時被嚇地不知所措，結果又有一名年紀更小的女童在查看昏迷的同伴時，疑似碰到對方身體，導致她同樣也觸電倒地，最終釀成1死1傷慘劇。

根據越南《Nghệ An 24h》報導，這起事件發生在8月4日晚間，當時穿著粉紅色上衣的女童碰了一下廣告燈箱後隨即慘叫倒地，並在地上抽搐陷入昏迷。一旁的黑色上衣童則一頭霧水，焦急地在昏迷女童身旁來回走動，不知對方就竟是發生了什麼事。

▲▼越南一名女童觸碰廣告燈箱後觸電倒地，送醫後宣告不治。（圖／翻攝自推特）

▲越南一名女童觸碰廣告燈箱後觸電倒地，送醫後宣告不治。（圖／翻攝自推特）

據監視器畫面顯示，女童昏迷後身邊也聚集越來越多孩童，其中一名年紀最小的黃衣女童還一度打算伸手搖晃昏迷女童，所幸被一旁年紀較大少女阻止，然而過了一分多鐘後始終沒有大人出現，最終另一名粉色上衣女童還是忍不住去碰了一下倒地者，結果馬上就成為第二名受害者，觸電後昏迷倒在對方身上。

報導指出，好在這時有2名路過的男子發現異狀，趕緊用腳將漏電的廣告燈箱給踢倒，阻斷電源，並將倒地的女童扛起送醫，而第二名昏迷女童也在沒多久後甦醒過來，看似沒有大礙，不過第一名昏迷的女童送醫後仍沒脫離險境，最終遭院方宣告不治。

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