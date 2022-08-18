　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批：現場搶人拉績效？

▲▼鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）

▲鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷15日以國會外交名義前往柬埔寨救援當地受詐台人，18日返抵國門帶回一名被害男子，剛下飛機就遇到航警局大陣仗，想把人帶走，航警局指出，被害人家屬向屏東縣警局報案協尋，必須保護被害人安全、了解受騙過程，未料遭立委阻撓，對此，吳斯懷提7點聲明反駁，並質疑，政府臉上無光，「因此使用粗糙手段，以現場搶人達到績效，相當令人不齒。」

對於藍委批評警察大批人馬搶人，航警局18日晚間發表緊急聲明，警方基於該男家屬日前向屏東縣警察局東港分局報案求助協尋，航警編排勤務是為保護犯罪被害人安全，加上跨境人口販運案件追查上，必須瞭解被害人受騙經過、積極查處該起人口販運集團不法行為。

因此航警局局長鄭明忠才會率隊到登機門等候，航警局說明日前自泰國接返人口販運的8名被害人，也都是依此程序辦理。警方指出，被害人入境也須配合CDC防疫規定、並根據被害人保護相關規定，警方必須防止被害人於入境檢疫時曝光，避免造成當事人及其家屬二度傷害。

航警局指出，當時與國民黨籍立委溝通，希望由機坪驗放入境後直接送達檢疫所、警方定會全力投入調查及防制，未料竟遭到立委阻撓，警方認定有妨害調查之嫌，深感遺憾，航警局聲明強調，該案會與屏東縣警局刑大、東港分局續行偵辦溯源。

對此，吳斯懷也提出七點聲明：

一、首先，警方偵查有許多手段及方式：

1. 偵查的起點區分告訴跟告發（犯罪事件發生及人民報案）
2. 偵查手段區分警方詢問（需接獲警方通知）、搜索扣押（必須取得法院搜索票）
3. 拘提（不配合檢方警方通知到案）請問抵台受害者到底符合哪一點，需要被當場被警方強制扣押？

二、航警局局長在溝通時，以「上級指示從便道離開，不需經過媒體」為由，在遭到質疑法令來源，又一度改口防疫問題，而這兩個原因在警政署新聞稿上卻模糊帶過，吳斯懷質疑，這次航警局大動作是來自高層授意，眼見國民黨委員從柬埔寨援救受害者回國，「政府臉上無光，因此使用粗糙手段，以現場搶人達到績效，相當令人不齒。」

三、此次赴柬埔寨深刻體會外交部及台商在柬國立場，協助受困國人更是特意低調行之，儘管增加許多救援難度，就是不願意讓外交部及台商在柬國後續營救任務受到阻撓，希望國人予以支持。

四、今日現場國民黨委員維護受害者權益，是人權展現，主要也是避免受害者的二次傷害，希望不要造成救人手段曝光，導致無法繼續營救與當地救援團體減少救援管道。

五、針對警政署8月18日的新聞稿，標題卻是「警方積極偵辦人口販運案，竟遭無端阻撓令人遺憾」，斯懷也深感遺憾，內文中更提到「此種人口販運案件舉國關切，警方更全力投入調查及防制，竟遭到阻撓妨害調查，深感遺憾，後續本署仍會續行偵辦」，吳斯懷表示，感到難過痛心。

六、本黨立委原先規劃營救受困國民是我們的責任，以不張揚、不接受媒體採訪，一切小心謹慎的方式低調返國，將受害者送抵國門，並交到家屬手上，卻遭到警政署大動作發文，以讓人不解的新聞稿及不理性的指責，自己也會持續監督所謂的全力投入調查及繼續偵辦的情況。

七、吳斯懷指出，全民都有共識，受害國民不分藍綠，不應在需要人道救援時仍然區分藍綠政黨之別，今日不論是任一政黨營救受害者，都要給予支持；救人更是不分藍綠，時間寶貴，救一個是一個，不論營救對象、人數，政府都要盡最大努力，維護國人安全。

該被害人在18日16時30分記者會後經家屬接往防疫旅館，航警局認為，編排警力、約談被害人是啟動國人急難救助、及人口販運被害人保護機制，希望能在源頭阻絕人蛇集團，掃蕩幕後幫派分子，與藍委爭執會持續溝通化解。

據悉，該被害人和另一名同學兩人瞞著家人說要去台中當保全，不料被騙到柬埔寨，他被立委安全保護回台，另一位同行的同學下落不明，讓家人很擔憂，警方著急欲對返台被害人了解當初狀況，查出幕後在台幕後詐騙集團黑手，瓦解該詐騙集團，救回被騙在柬埔寨的國人。

由於他平安返回台灣，但和他搭同一班機到柬埔寨的同學則下落不明，因此警方急著找他了解當初招攬他們到柬埔寨的過程，找到詐騙集團在台灣幕後黑手，瓦解該集團，避免再有人受害，並期盼有機會救回受困柬埔寨的國人。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►用「鮮食肉片」寵愛狗狗！10包599元太划算

ET快訊
裝潢工提問遭嗆「照做就對了」 ！笑揭奇葩成品照：設計師BBQ
快訊／航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批
史上最晚警報？「對流爆發」颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程
他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會
藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全　另一同學下落不明
艾成母昔「親筆信曝光」　挺身為王瞳擋槍
H奶女友解開浴巾「傻見水母狂漂」　男友尷尬笑
減肥不吃油傷身　營養師強推「9種好脂肪食物」激瘦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真很噁心

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批：現場搶人拉績效？

他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會

趙少康盼兩岸保持交流　「擋武統的效果比幾千億國防預算有用」

蔡英文讚海軍守護海疆安全　「沉著應對、展現毫不退縮的勇氣」

F-16V夜間緊急升空、天弓三型飛彈操演　國軍「秀肌肉」展衛國實力

王世堅批藍白拿柬埔寨詐騙做文章　「非常不道德、非常可惡」

人口外流影響！年底選戰台北、高雄議員總席次減少　竹縣增加1席

「兩岸共打」救受困柬台人？陸委會：持續透過協議合作

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

王瞳悲帶2人愛犬做筆錄　赴板殯見艾成最後一面

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

藏屍男把媽遺體塞冰箱　喊非喪心病狂：是真沒錢

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真很噁心

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批：現場搶人拉績效？

他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會

趙少康盼兩岸保持交流　「擋武統的效果比幾千億國防預算有用」

蔡英文讚海軍守護海疆安全　「沉著應對、展現毫不退縮的勇氣」

F-16V夜間緊急升空、天弓三型飛彈操演　國軍「秀肌肉」展衛國實力

王世堅批藍白拿柬埔寨詐騙做文章　「非常不道德、非常可惡」

人口外流影響！年底選戰台北、高雄議員總席次減少　竹縣增加1席

「兩岸共打」救受困柬台人？陸委會：持續透過協議合作

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真很噁心

林立4安猛打賞　悍將、桃猿苦戰5小時2比2和局收場

不讓球員太累？　NBA新賽季各隊遠行里程數創史上新低

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

法蘭不敢吃肉桂捲　竟「怕被下毒」真實原因曝光　

芬蘭申請入北約 稱俄羅斯戰機涉嫌侵犯領空

雷／《禹英禑》結局「鯨魚CP」超甜對視　朴恩斌、姜泰伍淚灑特映

遭爆開演員培訓班「帶學員陪酒、獻身」騙學費！　錢泳辰回嗆喊告

陳品捷鐵支4安、郭郁政好投　味全送統一3連敗

詩人吳晟兒是樂團主唱！　「爸出現在國語課本」同學虧：要考100分

新竹縣政議題調查

身為新竹縣民，您對新竹縣政有什麼想法？《ETtoday新聞雲》邀請您一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！填答完成者將有機會獲得全家100元禮物卡乙張，同時您所填答的意見僅供整體分析使用，不會外流，..

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

政治熱門新聞

3藍委送被害人抵台　警疑「搶人」

快訊／女兒病情生變余天趕赴醫院　臨時缺席林佳龍選戰記者會

「全台最辣女里長」爆乳照瘋傳！真實身分曝

大數據預測九合一「國民黨拿17縣市」　六都有2都將變天

快訊／柬埔寨救援成功！3國民黨立委傳今護送被害人返台

十大「正妹參選人」一次看　最高顏值里長陳紫渝竟沒上榜

王浩宇談柬埔寨實話連發　「Ｘ！只有我敢說」

LIVE／柬埔寨救援成功　3藍委護送被害人抵達桃機

陳建仁入黨是蔡英文為2024布局？　陳水扁秒答：不然他吃飽換餓？

快訊／柬埔寨返台青年：不聽話就被毆打電擊、關禁閉

陳建仁「月領30萬」輔選到處跑　她曬行事曆：不用上班？

林智堅論文門第2關　中華大學：本周無法公布

衝柬埔寨救人成功！　國民黨罕見被推爆

快訊／繼續選仍選得上？　林智堅首揭退選心路歷程

更多熱門

相關新聞

瞞家人台中做保全…同學下落不明

瞞家人台中做保全…同學下落不明

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷15日以國會外交名義前往柬埔寨，今(8)日返抵國門，帶回一名19歲台灣被賣到柬埔寨當地被害人；沒想到剛下飛機就遇到航警局大陣仗，想把人直接帶走，讓吳斯懷痛批，「我還以為要抓逃犯」；航警局晚間發表緊急聲明，透露該被害人家屬日前向屏東縣警察局東港分局報案求助協尋。

快訊／再打臉外交部！Bump含淚喊不自殺聲明

快訊／再打臉外交部！Bump含淚喊不自殺聲明

新北破獲3人蛇集團　都是為了錢

新北破獲3人蛇集團　都是為了錢

20台人團飛柬埔寨淘金！超Chill照曝光

20台人團飛柬埔寨淘金！超Chill照曝光

大二女被騙「過年回家」母聽完淚崩

大二女被騙「過年回家」母聽完淚崩

關鍵字：

柬埔寨國民黨航警局詐騙吳斯懷

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺虛弱用手勢比「讓我走」！余天痛哭：我怎麼捨得

艾成憂鬱到發瘋「真正原因曝光」！

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

王瞳「整天沒進食」狀態憔悴！Lulu半夜發聲

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

22歲男赴柬遺照剩頭　疑當詐團幹部PO文炫富

余苑綺大姊悲痛證實「她目前無意識」！

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

余天接電話「哭著上車」！余苑綺病況不佳

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

閨蜜洗完澡「下面被看光」　鄰居報警！本尊曝經過

艾成剛去世！維基百科「死因」被改4字

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

更多

最夯影音

更多
艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面
王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面