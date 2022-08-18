航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批：現場搶人拉績效？

▲鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷15日以國會外交名義前往柬埔寨救援當地受詐台人，18日返抵國門帶回一名被害男子，剛下飛機就遇到航警局大陣仗，想把人帶走，航警局指出，被害人家屬向屏東縣警局報案協尋，必須保護被害人安全、了解受騙過程，未料遭立委阻撓，對此，吳斯懷提7點聲明反駁，並質疑，政府臉上無光，「因此使用粗糙手段，以現場搶人達到績效，相當令人不齒。」

對於藍委批評警察大批人馬搶人，航警局18日晚間發表緊急聲明，警方基於該男家屬日前向屏東縣警察局東港分局報案求助協尋，航警編排勤務是為保護犯罪被害人安全，加上跨境人口販運案件追查上，必須瞭解被害人受騙經過、積極查處該起人口販運集團不法行為。

因此航警局局長鄭明忠才會率隊到登機門等候，航警局說明日前自泰國接返人口販運的8名被害人，也都是依此程序辦理。警方指出，被害人入境也須配合CDC防疫規定、並根據被害人保護相關規定，警方必須防止被害人於入境檢疫時曝光，避免造成當事人及其家屬二度傷害。

航警局指出，當時與國民黨籍立委溝通，希望由機坪驗放入境後直接送達檢疫所、警方定會全力投入調查及防制，未料竟遭到立委阻撓，警方認定有妨害調查之嫌，深感遺憾，航警局聲明強調，該案會與屏東縣警局刑大、東港分局續行偵辦溯源。

對此，吳斯懷也提出七點聲明：

一、首先，警方偵查有許多手段及方式：

1. 偵查的起點區分告訴跟告發（犯罪事件發生及人民報案）

2. 偵查手段區分警方詢問（需接獲警方通知）、搜索扣押（必須取得法院搜索票）

3. 拘提（不配合檢方警方通知到案）請問抵台受害者到底符合哪一點，需要被當場被警方強制扣押？

二、航警局局長在溝通時，以「上級指示從便道離開，不需經過媒體」為由，在遭到質疑法令來源，又一度改口防疫問題，而這兩個原因在警政署新聞稿上卻模糊帶過，吳斯懷質疑，這次航警局大動作是來自高層授意，眼見國民黨委員從柬埔寨援救受害者回國，「政府臉上無光，因此使用粗糙手段，以現場搶人達到績效，相當令人不齒。」

三、此次赴柬埔寨深刻體會外交部及台商在柬國立場，協助受困國人更是特意低調行之，儘管增加許多救援難度，就是不願意讓外交部及台商在柬國後續營救任務受到阻撓，希望國人予以支持。

四、今日現場國民黨委員維護受害者權益，是人權展現，主要也是避免受害者的二次傷害，希望不要造成救人手段曝光，導致無法繼續營救與當地救援團體減少救援管道。



五、針對警政署8月18日的新聞稿，標題卻是「警方積極偵辦人口販運案，竟遭無端阻撓令人遺憾」，斯懷也深感遺憾，內文中更提到「此種人口販運案件舉國關切，警方更全力投入調查及防制，竟遭到阻撓妨害調查，深感遺憾，後續本署仍會續行偵辦」，吳斯懷表示，感到難過痛心。

六、本黨立委原先規劃營救受困國民是我們的責任，以不張揚、不接受媒體採訪，一切小心謹慎的方式低調返國，將受害者送抵國門，並交到家屬手上，卻遭到警政署大動作發文，以讓人不解的新聞稿及不理性的指責，自己也會持續監督所謂的全力投入調查及繼續偵辦的情況。

七、吳斯懷指出，全民都有共識，受害國民不分藍綠，不應在需要人道救援時仍然區分藍綠政黨之別，今日不論是任一政黨營救受害者，都要給予支持；救人更是不分藍綠，時間寶貴，救一個是一個，不論營救對象、人數，政府都要盡最大努力，維護國人安全。

該被害人在18日16時30分記者會後經家屬接往防疫旅館，航警局認為，編排警力、約談被害人是啟動國人急難救助、及人口販運被害人保護機制，希望能在源頭阻絕人蛇集團，掃蕩幕後幫派分子，與藍委爭執會持續溝通化解。

據悉，該被害人和另一名同學兩人瞞著家人說要去台中當保全，不料被騙到柬埔寨，他被立委安全保護回台，另一位同行的同學下落不明，讓家人很擔憂，警方著急欲對返台被害人了解當初狀況，查出幕後在台幕後詐騙集團黑手，瓦解該詐騙集團，救回被騙在柬埔寨的國人。

由於他平安返回台灣，但和他搭同一班機到柬埔寨的同學則下落不明，因此警方急著找他了解當初招攬他們到柬埔寨的過程，找到詐騙集團在台灣幕後黑手，瓦解該集團，避免再有人受害，並期盼有機會救回受困柬埔寨的國人。