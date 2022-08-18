「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真噁心

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷前往柬埔寨救援當地受詐台人，18日返抵國門帶回一名被害男子，但剛下飛機就遇到航警局大陣仗，想把人帶走，而航警局指出，被害人家屬向屏東縣警局報案協尋，必須保護被害人安全、了解受騙過程，未料遭立委阻撓。對此，洪孟楷晚間表示，「很抱歉！航警局長下午到現場並不是這樣說的」。

洪孟楷指出，今天航港局長現場從頭到尾沒講過要去偵查；一開始說「上面交代」，後來改口「保護當事人」，最後又扯到「防疫規定」。洪孟楷再次強調，「從頭到尾，航警局沒有說過，要帶人去偵查或是了解案情」。

洪孟楷也說，航警局更沒有出示任何搜索、偵查的相關文件，所以才認為男子應該跟一般的旅客可以同進同出，而不是莫名被無理的帶走。我們一再詢問航警局是依據什麼法條行事，但他們回答不出來，才是最後無法將人「帶走」的原因。

「我很訝異，航警局到底是受到了多大的壓力，要這樣說法一日數變，背離事實？」洪孟楷表示，有錄影影片為證，航港局及刑警現場就不是這樣講，民進黨政府要帶風向，真的很噁心。

洪孟楷也諷，「從頭到尾，在現場沒有說過，要帶人去偵查或是了解案情。七月半，現在警政署是見鬼了嗎？」

▲鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨被害台人返國。（圖／記者邱顯燁攝）