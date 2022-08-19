創意打造夜間新生活　嘉義市神隱天臺暗光鳥吸睛

▲▼嘉義市神隱天臺暗光鳥，創意點亮嘉義夜間新生活。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府攜手在地青創新秀「諸羅設計塾」仿效法國『白晝之夜』推出『暗光鳥紀：神隱天臺』系列活動，將於8/18登場。串聯店家，結合在地文化、青年創意，以一連2天的活動繁榮嘉義市夜間經濟，也透過展現都會魅力，帶動城市發展活力！

嘉義市長黃敏惠17日晚間為活動宣傳代言，並站上首度開放的IN89豪華影城頂樓天台，展現熱情冒雨欣賞高達2公尺暗光鳥環保裝置聲光藝術，在飽覽「全國最幸福城市」美麗夜景的制高點，用聲光樂音宣告，將以創意點亮嘉義夜間新生活，帶出更多消費潛力。

黃敏惠表示，夜經濟是活絡城市經濟，以及城市是否具活潑、年輕、有創造力的重要指標，市府也將夜經濟視為發展經濟的重要推手。嘉義市是雲嘉南觀光休閒消費中心，有動人的在地故事、有厚深文化底蘊，更有許多年輕人心靈創意，以及諸多店家願意配合打造適合場域，展露龐大消費能量，這次『暗光鳥紀』活動成功舉辦，就證明夜經濟在嘉義市有無窮潛力。

黃敏惠強調，今年市府為推動夜經濟，仿效國外，推出嘉義市自己的『白晝之夜』，感謝IN89豪華影城配合活動首度開放影城天台，期待藉此翻轉民眾對夜晚的想像，在文化消費的夜經濟概念上，以在地文化結合夜間活動帶動夜間新生活，用文化軟實力活絡夜經濟！

活動承辦單位「諸羅設計塾」召集人呂武隆說，盼透過活動開啟大家對嘉義市夜間新生活的想像，像是活動安排《島內散步》帶領民眾探訪成仁街上的產業與現今對照(介紹八間店家)，訴說成仁街曾被稱為戲院街，有(三山戲院、羅山戲院、國民戲院)三間戲院榮景，另外附近還有九間店家配合城市夜騎活動營業到晚上11點等，希望帶領大家認識在地文化和感動的故事，一起永續創新、生活共好，讓這座城市感覺更有趣。





『暗光鳥紀：神隱天臺』將於8月19、20日一連2天晚上9點至凌晨1點於嘉義in89豪華影城天臺(R樓)與您同歡，帶給市民朋友包括：無眠市集、夜訪成仁街、暗光鳥裝置藝術、直播互動、音間派對、電影辯士、電影不眠夜、深夜電台、城市露營等九大驚喜，是工策會結合地方商家、串聯獨立工作者、整合活動與消費，提升嘉義夜間文化的新嘗試。

工策會總幹事許燿宏說，夜經濟是嘉義市必須突破的課題，為打造出適合嘉義市風景，活動安排有尖端舞團「小事小外掛」快閃驚喜演出，知名播客「雞絲放送」歡樂直播，也導入近年興起的城市露營活動，同時鼓勵民眾用YouBike微笑單車悠遊夜騎，探訪城區風格店家，品嘗他們所推出的特調飲品、抽獎活動或延時營業等夜間小彩蛋，主辦單位也錄製暗光鳥紀神隱天臺深夜電台Podcast，用深夜DJ的娓娓獨白，介紹地方文化與聯名店家，讓嘉義市夜間新生活的思維如光的幅射般不斷向外擴散。