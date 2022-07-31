嘉義市+284　衛生局籲提早做肺癌篩檢

▲嘉義市新增284例本土確診。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心今(7/31)日公布全國本土新增20,824例，嘉義市新增284例確診個案，包含12歲以下43例，12-64歲209例，65歲以上32例。嘉義市目前居隔1713人，解隔267人，輕症居家照護人數3130人。111/1/1截至111/7/30嘉義市累計確診嚴重特殊傳染性肺炎本土病例數為40595人。截至7/30本市接種5至未滿12歲兒童接種率：15,597人(89.45% )。

▲ 嘉義市呼籲「具肺癌家族史」及「重度吸菸史」兩大高風險族群，可2年1次至合約醫院進行免費篩檢，。（圖／嘉義市政府提供）

今天是長者打疫苗享好康政策最後一天，請65歲以上長者及55歲以上原住民把握最後機會，至本市醫療院所（網址：https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=7501）完成第1、2、3、4劑任一劑疫苗者，就送500元商品卡及2劑快篩劑，設籍嘉義市長者再獲本市加碼500元，共可領1000元商品卡，現亦有Novavax、BNT、莫德納、AZ、高端等疫苗可供選擇，保護自己也保護他人，共同維護社區安全。

另，衛生局提醒，嘉義市7月起有聖馬、嘉基及慶昇共三家醫院提供公費「低劑量電腦斷層」(簡稱LDCT)肺癌篩檢，「具肺癌家族史」及「重度吸菸史」兩大高風險族群，可2年1次至合約醫院進行免費篩檢，肺癌高居我國癌症死因首位，初期第一期肺癌的五年存活率可達九成，然而我國高達五成的肺癌患者確診時已是第四期，五年存活率僅剩1成，LDCT是目前唯一具國際實證可早期發現肺癌的篩檢工具，早期發現才能早期治療，提高存活率，詳請請至衛生局網站查詢(https://health.chiayi.gov.tw/News_Content.aspx?n=4614&s=647054)；衛生局呼籲，預防肺癌重點方法之一就是不要吸菸以及成功戒菸，戒菸時找專業人員協助更能提升戒菸成功率，戒菸省錢又健康，戒菸合約機構可至衛生福利部國民健康署委託戒菸治療與管理網址查詢。