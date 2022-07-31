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心中福爾摩沙葉茂雄80回顧展　畫筆下紀錄嘉義市

▲▼ 動人筆觸記錄嘉義市 「心中福爾摩沙－葉茂雄80回顧展」。（圖／嘉義市政府提供）

▲「心中福爾摩沙－葉茂雄80回顧展」畫家葉茂雄(右3)與家人。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「心中福爾摩沙－葉茂雄80回顧展」自7月27日至8月14日於文化藝廊（文化局4樓展覽室）展開，畫作以藝術目光，呈現的台灣自然風貌、農村及原住民文化。今(30)日嘉義市副市長陳淑慧代表黃敏惠市長前來參與開幕活動，感謝葉茂雄畫家以動人筆觸記錄家鄉嘉義市，豐富了嘉義市的藝文活動。

陳淑慧副市長感謝葉茂雄畫家將自己豐富的人生閱歷揮灑在畫布之上，更大讚他雖未受過正規的藝術教育，卻憑藉著對繪畫的熱情，從手繪看板開始，一步一腳印堆砌自己的創作之路，從畫作中讓大家感受到他對自然、農村生活的喜愛、體會人情之美，這次他時隔10年再次回到嘉義市舉辦畫展，畫技更臻隨心所欲的成熟。

葉茂雄感謝嘉義市政府的邀請，給予他分享感果的舞台，更感謝黃敏惠市長重視嘉義市藝文活動，促進藝文界凝聚向心力。開幕典禮中，一家皆從事與藝術工作的葉茂雄兒女更特地前來為父親加油，三代同堂齊聚，現場氣氛溫馨。


葉茂雄1942年出生於嘉義市，家庭環境無法供應學習繪畫，雖未接受過正統的繪畫教育，但對繪畫卻有著濃厚的興趣，從手繪電影看板開始創作之路。葉茂雄畫家喜愛大自然，對山林美景情有獨鍾，私下的葉茂雄也愛收集古玩民藝，對原住民文化更是十分熱愛，走訪一趟展場，這些題材皆呈現在作品中，細膩的手法更傳達了樸實的親切感。

隨著年紀的增長，葉茂雄對生命有著更深的體會，他把其豐富的人生經歷，表現在繪畫中，此次展出的畫風包括寫實、抽象、意象，有山水、人物、静物，他說：「繪畫是隨心所欲的，生活中的每樣東西都可以是藝術的題材；畫圖是享受的，因我把生命的精彩揮灑在我的畫布中」。

2012年葉茂雄曾在嘉義市舉辦「葉茂雄70回顧展」，期間展出一百幅作品題材包含風景、人物、靜物等，當時將70歲以前的作品做了一場整理與回顧。而自2012年展後至今，每日仍持續潛心創作，讓生活中所思所想寄情於畫布之上，作品成為畫者思想和情感的載體，體現「藝術即生活，生活即藝術」，葉茂雄用他踏過的風土尋根，以看過的風景記憶，透過筆下的色彩來重新詮釋他對這塊土地的愛，如今畫數量已越百幅之多。希望繼上回70回顧展後，再延續80回顧，將從中精選118幅畫作，再續一場10年回顧，一起見證畫者從心之年的藝術軌跡與歷程。

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