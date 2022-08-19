拍賣會得標者喜購二手行李箱　回家打開驚見「2童骨骸」

▲紐西蘭一戶人家買回二手行李箱裡藏有2個兒童骨骸。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

紐西蘭最大城市奧克蘭（Auckland）有一戶人家在網路賣會上買到兩個行李箱，打開後發現內部裝有人類遺骸，嚇得一家連忙報警。18日經警方證實，行李箱中的遺骸是兩名年紀約在5到10歲兒童，估算已經死亡近四年。

綜合外媒報導，住在奧克蘭南區（South Auckland）的一戶人家，11日在網上參加拍賣會，這種拍賣主要是為了清理倉庫中的廢棄物品，不允許買家細看內容。這一家人共買了一堆二手商品和兩個行李箱，正興奮要打開行李箱看內部設計時，意外發現裡頭竟藏有兩具人體遺骸。

調查人員法約拉（Tofilau Faamanuia Vaaelua）表示，要調查這起事件會有些「複雜性」，特別是死亡到屍體被發現的時間，中間有一段空檔，估計這兩具被藏於大小相似行李箱中的童屍，可能已存放至少3到4年，年齡介於在5到10歲之間。

法約拉說，這家人與凶殺案無關，但「可以理解他們因這件事情感到沮喪和害怕」，要求保護隱私權。與行李箱一起被發現的家庭和個人物品，有助於提供線索辨識受害者身分，全都已經由鑑識專家徹底檢查。

法約拉透露，紐西蘭警方正與國際刑警組織（Interpol）合作展開調查。警方認為受害者親屬在紐西蘭，孩童身分尚未確認。