拍賣會得標者喜購二手行李箱　回家打開驚見「2童骨骸」

▲紐西蘭一戶人家買回二手行李箱裡藏有2個兒童骨骸。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者鄭文晴/綜合報導

紐西蘭最大城市奧克蘭(Auckland)有一戶人家在網路賣會上買到兩個行李箱,打開後發現內部裝有人類遺骸,嚇得一家連忙報警。18日經警方證實,行李箱中的遺骸是兩名年紀約在5到10歲兒童,估算已經死亡近四年。

綜合外媒報導,住在奧克蘭南區(South Auckland)的一戶人家,11日在網上參加拍賣會,這種拍賣主要是為了清理倉庫中的廢棄物品,不允許買家細看內容。這一家人共買了一堆二手商品和兩個行李箱,正興奮要打開行李箱看內部設計時,意外發現裡頭竟藏有兩具人體遺骸。

調查人員法約拉(Tofilau Faamanuia Vaaelua)表示,要調查這起事件會有些「複雜性」,特別是死亡到屍體被發現的時間,中間有一段空檔,估計這兩具被藏於大小相似行李箱中的童屍,可能已存放至少3到4年,年齡介於在5到10歲之間。

法約拉說,這家人與凶殺案無關,但「可以理解他們因這件事情感到沮喪和害怕」,要求保護隱私權。與行李箱一起被發現的家庭和個人物品,有助於提供線索辨識受害者身分,全都已經由鑑識專家徹底檢查。

法約拉透露,紐西蘭警方正與國際刑警組織(Interpol)合作展開調查。警方認為受害者親屬在紐西蘭,孩童身分尚未確認。

