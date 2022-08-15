加護病房護士曝「我永遠不做這5件事！」　穿吊嘎、短褲騎機車上榜

記者吳美依／綜合報導

澳洲維多利亞省一名護士表示，自從她開始在加護病房工作後，根據每天處理的病例經驗，歸納出自己「永遠不會做的5件事情」，例如絕對不會只穿吊嘎背心及短褲騎摩托車，影片一出，引發熱烈討論。

護士開門見山地說，「我永遠不會在穿夾腳鞋的時候砍柴、割草或使用電鋸，只穿吊嘎背心及短褲騎摩托車，喝酒喝到一半跑去游泳，使用汽油點火，以及把任何物體放入不屬於它們的洞裡。」

▲澳洲加護病房護士告誡「我永遠不會做的5件事情」。（圖／翻攝TikTok@bendigohealth）

由於護士親眼目睹過各種意外及慘狀，因此這些建議特別具有說服力，更有數名自稱護士的網友留言贊同影片觀點。網友們紛紛留言，「光用聽的就好痛。」、「事情往往發生得很快。」、「天啊，我曾經用汽油點火過耶！」

不過，也有一些人開玩笑表示，這些行為聽起來都蠻放鬆、蠻好玩的，很想嘗試看看，「我知道我周末要幹嘛了。」、「拜託，也要享受一下生活吧。」還有網友好奇表示，「第5點有故事？」、「根本就是我最愛做的5件事情，都是男生在做這5件事對吧？」