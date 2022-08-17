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他捕魚「鮮血引大白鯊」攻擊！腿被咬下整塊肉　友硬扛2km救命

▲▼鯊魚,大白鯊。（圖／CFP）

▲澳洲少年跳水捕魚引來大白鯊攻擊。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲一名17歲少年日前到海岸邊捕魚，當時他跳下海中用魚叉捕到一條魚時，瞬間流出了鮮血竟引來大白鯊，而這條大白鯊也將少年的腿當作獵物咬下去，造成少年腿部大片肉被撕咬下來，所幸朋友緊急將他拉上岸送醫，才幸運撿回一命。

根據《衛報》報導，澳洲17歲少年帕斯科（Luke Pascoe）15日和朋友到西澳洲（Western Australia）南部的奧班尼（Albany）海岸捕魚，當時他拿著魚叉就跳入海中，並在約10公尺深的海水中成功叉中一條魚，而當他得意地準備上岸時，魚所流出來的鮮血竟引來大白鯊。

大白鯊從海中朝他游過來，並想一口咬下那條魚，結果也咬傷了帕斯科的腿，幾乎整塊肉都掉了下來。所幸帕斯科的朋友康納（Conner Shirley）在岸邊發現後，用最快的速度將他拉起，並用潛水帶做出臨時的止血帶用力地綁在大腿上，再背著帕斯科穿過岩石，抵達2公里外的車上後再送往醫院。

帕斯科回憶起當時的狀況表示，被咬之後他完全感覺不到痛，因為自己已經處於休克狀態，「我欠康納一條命，我躺在病床上心想，我能活到今天真的非常幸運。」帕斯科也說，這場意外不會阻止他繼續下海，「因為這場意外更多的是我的錯，而不是鯊魚的錯。」

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