林祖嘉赴陸喊「支持九二共識」　陸委會：盼朝野團結面對中共危害

▲林祖嘉透過視訊出席陸方活動。（圖／翻攝陸媒）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨副主席夏立言訪陸行程將於21日正式展開，國民黨大陸事務部主任林祖嘉17日搶先透過視訊出席陸方舉辦的「兩岸關係研討會」，強調國民黨將持續推動兩岸在「堅持九二共識、反對台獨」的基礎上加強合作。對此，陸委會18日下午表示，中共對台軍演施壓之際，期盼朝野團結一致，共同面對中共對台危害，以維護國家整體利益。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會副主委邱垂正在例行記者會上提到，考量中共對台針對性軍演等複合性施壓，破壞台海現狀，以及圖謀侵犯我主權之際，政府雖然依照目前的兩岸規劃，並沒有權限禁止其等赴陸，但是陸委會確實在第一時間有向國民黨方面勸阻。

邱垂正指出，此時並非赴大陸交流的適當時機，政府期盼此刻朝野團結一致，共同面對中共對台全面性、系統性的危害，明確反映我主流民意強烈反對中共粗暴武力威嚇台灣，以維護國家整體利益。

夏立言訪團10日抵達廈門，隨即接受10天的隔離檢疫，預計21日才能正式展開行程。根據行前規劃，夏立言本次行程主要與在陸台商、台生會面，目的地包含福建、廣東、浙江、江蘇以及上海，並於27日返台。

▼國民黨副主席夏立言。（圖／資料照）

