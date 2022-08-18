與劉結一同場！林祖嘉「主張九二共識」挨批　國民黨團：民進黨別抹紅

▲林祖嘉。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨大陸事務部主任林祖嘉隨黨副主席夏立言到中國大陸訪問，昨以視訊方式參加河南鄭州舉辦的「2022年兩岸關係研討會」，並於會中表示國民黨堅持九二共識、反對台獨，遭民進黨批評是配合中共統戰。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗18日表示，這絕對沒有配合中國大陸的事情，希望民進黨不要抹黑、抹紅。

曾銘宗說，這次夏立言跟林祖嘉到大陸是傾聽台商 跟台生之旅，當然預期民進黨會抹黑、抹紅，但為了台商、台生以及社會好，這趟傾聽之旅，國民黨團還是支持。

「他們沒有見所謂的高官」。曾銘宗也表示，這趟因為在民進黨抹紅下，對選舉有一定影響，但作為最大在野黨，也是唯一能跟中國大陸溝通的最大在野黨，雖然選票上會有影響，但只要對中華民國、社會，以及台生、台商好，「我覺得就值得去做」。

先前國民黨強調夏立言訪團不會訪問北京、會見高官，也團政治，但有媒體報導，夏此趟其實是應中共中央邀請，且原規劃行程中包含拜會中共全國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一。而夏立言受訪時，也稱目前未規劃前往北京，也沒有官方拜會，但若對方官員希望見面，他不會排斥。根據《新華社》指出，林祖嘉視訊參與的研討會，主題為「把握歷史大勢，共謀民族復興」，劉結一也視訊出席並致詞。