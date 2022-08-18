時力5北市議員參選人競選CF出爐　齊喊「台北五實力、議會新勢力」

記者蘇晏男／台北報導

2022九合一大選今（18日）倒數百天，時代力量台北市議員參選人劉仕傑、林柏勛、徐千淳、林泓泰、陳志明一同召開「小人物也有大力量：聯合競選主張暨競選CF發布記者會」，每人除發表參選理念外，以及發布「我們在乎你在乎的事」競選CF。

▲時代力量台北市議員參選人18日召開「小人物也有大力量：聯合競選主張暨競選CF發布記者會」。（圖／時代力量提供）

士林北投區市議員參選人劉仕傑表示，過去曾有許多人詢問，為何不做外交官而投入選舉，但他認為真正問題是，若希望台灣能夠更好，為何不站出來？劉仕傑提到過去地方政治敗壞、弊案層出不窮、民代魚肉鄉里，甚至跟財團建商結合牟取暴利，而近日在士林北投選區，即有一位資深市議員，因詐領助理費而遭解職及褫奪公權。

劉仕傑強調，過去身為職業外交官，在外交戰場上替台灣發聲，未來則會在首都市議會為市民發聲，會將十年外交官經驗帶進議會，讓台北成為真正的國際化城市。

劉仕傑提到，其主要政見是雙語教育，而根據臺北市教育局公布之雙語教育白皮書，目標2026年將公立國中、小轉型為雙語學校，意即此議題是下任市長不可迴避的問題。

劉仕傑也詢問台北市長參選人蔣萬安、陳時中及黃珊珊對雙語教育的政策為何，並預告將舉辦相關座談會，邀請市長參選人共同交流。

劉仕傑說明，另一主要政見為居住正義。根據統計，台北市的房價所得比高達15.79，且台灣租屋黑市約佔七成到九成，以致多數北漂租屋族難以申請租屋補助。要求三位市長參選人，應對居住正義、社會住宅目標、社宅輪候制等政策具體表態。

松山信義區市議員參選人林柏勛由於目前確診，今透過影片說提到，過去曾和一般人一樣，對政治感到無力，但在職場上遭遇沒有勞健保的困境、體會到公車不安全等切身民生議題，而其背後權力和法治竟沒有政治人物關心，故而決心投入政治領域。

林柏勛說明，過去曾發現社宅加籤綁樁的誇張行為、推動公車專案勞檢、促成民間席次進入公車評鑑委員會，以及推動交通治安透明，促使交通部長出面主持記者會，在進入市議會之前，即以各種方式批判市政，也推動建設。

林柏勛強調，放眼國內各政黨，時代力量在公共政策上的價值、立場是第一品牌。未來將延續過去身為交通專欄作家所秉持的嚴謹跟確實，並把過往在業界、身為平凡市民的經驗帶入市議會。

中山大同區市議員參選人徐千淳表示，自己雖是政治素人，但這正代表平凡人為了公共事務，投身政治領域的勇敢。徐千淳提到，過去身為獨立影像工作者，有擔任導演、製片等經驗，透過鏡頭到全世界體驗不同國家的工作和生活，也從中關注到許多弱勢的社會議題。

徐千淳表示，現在投入政治關注社會，希望透過文化人的背景，以及身為小市民的觀察，推動勞動權益和性別平權等議題與價值。

大安文山區市議員參選人林泓泰說，過去是位居幕後的政策幕僚，協助撰寫法案、質詢稿，如今走到幕前，靠著一己之力，走遍台北最大、人口最多的選區，即是希望能親口和民眾溝通，讓市民瞭解政策內容，以爭取支持和信任，並將市民關心的法案、政策帶進議會付諸實現。

林泓泰說明，政治、經濟、社會與永續發展都面臨危機，包括民主如何深化、中等收入陷阱、超高齡社會、和環保與人類生存之間的權衡，是下階段必須面臨的問題。然而，學術討論雖多，但若無法付諸實現，將成為空談，而這也正是他參政的原因。

林泓泰也表示，年輕人在居住正義上面臨付不起的房價和房租，在勞動權益上飽受欺壓、受到不合理待遇，這都是亟需解決的問題，時代力量的夥伴會堅守價值、做出改變，進入議會推動心中目標。

內湖南港區市議員參選人陳志明說，過去自己也是平凡市民，跟大家一樣為生活打拼。而2014年318學運期間，被青年學生的熱忱感動，當時走進現場用影像紀錄學運重要時刻，更認識一群關注公共議題的朋友，也成為投入政治的契機，共同信念是為了人民，一起努力把臺灣往好的方向推進。

陳志明說，2016年加入時代力量後，曾在立法委員黃國昌辦公室、地方黨部和中央黨部服務，在不同工作職務，學習成長、奉獻所學，更始終站在公平正義的第一線。

陳志明表示，在勞基法修惡時夜宿凱道，要求政府聽進勞工的聲音。在623反紅媒運動時，無懼風雨站在凱道呼籲政府守護臺灣民主，拒絕紅色媒體。在無殼蝸牛運動30週年，在東區搭起帳篷，用最克難的方式睡在全臺北最精華的地段，希望政府拿出具體對策，對抗失控的高房價。強調將堅持公平正義、為小市民發聲，秉持專業進入臺北市議會，為市民監督把關，對抗不公不義。

記者會最後，五位參選人公布本次聯合競選名稱「台北五實力」，並在主持人蔡詩萍的協助下，向台北市民喊出「台北五實力、議會新勢力」的口號。