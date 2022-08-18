張善政提政策遭酸「致敬鄭文燦」　他回擊：根本邏輯有問題

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政日前在臉書上推出青年政策，標榜「五個友善」要幫助青年創業，不過民進黨桃園市議員楊家俍指出，張的青年政策大量「致敬」鄭文燦政績。對此，桃園區市議員參選人凌濤回擊，張善政青創政策與鄭文燦的有存在差異，卻又硬扣上「致敬」，明顯是自我打臉，存在基本邏輯問題，凌濤狠酸「加油好嗎」。

凌濤表示，楊家俍指陳張善政青創政策「基金」概念與鄭文燦「補助」不同，又質疑「不營利資金缺口要市府買單」，顯示張善政青創政策與鄭文燦存在差異，卻又硬扣「致敬」，明顯是自我打臉，存在基本邏輯問題。

凌濤指出，楊家俍不清楚「投資」和「補助」的差異。鄭文燦採「補助」青年朋友作法，僅能幫忙青年創業解決部份問題，張善政的作法除了補助，更積極「投資」青年朋友，是更全面了解青年創業的辛苦與問題，提出與國際接軌之完整方案。

而針對「不營利」部分，凌濤說，楊家俍顯然沒有閱讀清楚張善政的政策，張善政文章已經清楚寫明「不只關心營利，更關注企業責任與在地連結」，楊是抄文章漏了一個「只」，還是刻意扭曲，這種作法顯然是對目前缺乏政見的鄭運鵬團隊缺乏自信。

