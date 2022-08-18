ET專訪／林耕仁自認3特質贏民心　批沈慧虹：過去執政怎都不做？

▲國民黨新竹市長參選人林耕仁認為，新竹市過去7年半貧富差距越來越大，一座城市兩個極端。（圖／記者李毓康攝）



記者陳凱力／專訪

國民黨新竹市長參選人林耕仁選擇跳脫24年議員生涯，挑戰綠營執政的市長大位。他說，過去7年半，在綠營執政下，新竹市貧富差距越來越大，如今沈慧虹卸任副市長一職後，才提出「讓專業的來」口號，讓他傻眼，想反問沈慧虹，當副市長的時候，專業展現了嗎？現在才提政見，過去怎麼都不做？

林耕仁說，沈慧虹是林智堅的副市長，過去7年半，早就應該對於交通、教育、托育要提出解方，這次她突然接受民進黨提名參選，才提出「讓專業的來」口號，如果沈慧虹現在強調有專業，過去擔任副市長的時，她的專業展現了嗎？現在不斷提出政見，她過去擔任副市長時，為何都不執行？

▲林耕仁認為自己出生新竹市，對新竹市的各項脈絡清晰明瞭，是最大優勢。（圖／翻攝自Facebook／左起高虹安、林耕仁、沈慧虹）

林耕仁認為，過去7年半新竹市貧富落差逐漸拉大，全國最有錢的關新里和全國倒數貧窮里都在新竹市，這代表發展出現高度失衡。東區產業人口高度密集，高房價讓居民生活壓力大，北區、香山區產業無法復甦，發展逐漸沒落，一座城市兩種極端，市民光榮感愈形低落。

▲林耕仁認為「最在地、最了解、最有經驗」，才是市民選擇首長時最在乎的特質。（圖／林耕仁競選辦公室提供）

林耕仁強調，自己絕對樂見候選人用政見彼此競爭、說服選民，但曾經擔任過副市長的沈慧虹，必須讓先說服市民，現在說的天花亂墜，但為何過去都不做？

林耕仁也提到自己相較其他兩位候選人的最大優勢，「另外兩位候選人不是在地出身，對於新竹了解有限，對產業脈絡、人文風情、發展進程，可能無法全般掌握，而我出生新竹、成長於新竹、最了解全新竹各區的是市政推動現況，以及目前城市發展面臨的轉型問題」。

林耕仁強調，「最在地、最了解、最有經驗」，這才是市民選擇首長時，最在乎的特質。