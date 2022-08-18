時代力量籲社會響應公民權下修18歲　「比利時都通過16歲投票權」

▲陳椒華召開「落實世代正義最後一哩路，時力與你同行」記者會。（圖／時代力量提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

18歲公民權複決案將於11月26日合併九合一大選一同登場。時代力量黨主席陳椒華今（18日）率黨秘書長白卿芬、黨內議員參選人以及18歲公民權推動聯盟等，一起召開「落實世代正義最後一哩路，時力與你同行」記者會。由於修憲門檻需超過965萬同意票，時代力量邀請社會大眾加入宣傳行列，一起為18歲青年朋友的參政權努力。

陳椒華表示，18歲公民權攸關世代正義，時代力量支持還給青年基本的參政權利，讓更多年輕人可以參與、決定國家未來的走向。時代力量6月已召開相關記者會，宣佈將結合黨公職與公民團體的力量，發起全台宣傳活動，而這一個多月，到各地市場、路口、商圈，與民眾面對面接觸，透過街頭宣講、發放文宣等具體行動，表達本黨堅定支持18歲公民權，積極為青年世代發聲的立場。

白卿芬説，一直以來，我們認為20歲才是「身心成熟」的成年人，才有資格投票、參與公共政策的制定與選擇。然而「20歲才能投票」的這項規定，是1947年所訂定的投票門檻，距今已有75年。75年前的社會情境，與現在有很大的差別。台灣社會歷經解嚴與教改，對於政治的理解與涉入，透過教育已經是從小紮根。

白卿芬也提到，台灣是僅存12個還沒有18歲投票權的國家，英國經濟學人智庫（EIU）報告裡，在全世界76個民主國家中，台灣是少數三個還未能擁有18歲公民權的國家。國際上同樣出現將投票年齡繼續下修至16歲的趨勢，諸如巴西、尼加拉瓜、奧地利與阿根廷，以及英國的蘇格蘭、威爾斯地方選舉，最新的是比利時於今年通過2024歐洲議會選舉，投票權將降至16歲。