藍轟高雄成「慶記之都」！　綠提數據反擊：那新北就是軍火庫了

▲高閔琳提數據，高雄市今年1月迄今發生2件槍擊案，與去年同期比較減少4件，且均於短時間內全數偵破，破獲率150%。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄昨（18）日有槍手進入高醫候診間，以「行刑式槍決」殺人的駭人聽聞槍擊事件，高雄市議會國民黨團抨擊高雄治安不佳，「慶記之都，陳其邁你失職了」，高雄市議會民進黨團則召開記者會反擊，指高雄市今年上半年發生2件槍擊案，但新北市就有9件，如果高雄市是「慶記之都」，那新北市就是「軍火庫」了。





▲「高雄只有我沒槍？」藍營痛批慶記之都治安差，點名陳其邁失職。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對國民黨團的指控，高雄市議會民進黨團召開記者會反擊，除提出數據指出新北市才是「慶記之都」，也批國民黨市長參選人柯志恩見獵心喜，抹黑高雄，呼籲應給快速破案的警察一個道歉，隨後民進黨團並前往高雄市刑大慰問警察同仁，給予肯定鼓勵。





▲高醫槍擊命案，兇嫌落網。（左圖記者吳奕靖翻攝、右圖記者陳宏瑞攝）

民進黨團總召鄭光峰表示，槍枝泛濫，的確要檢討，但只有扭曲抹黑，不查證，將事件無限放大，完全在製造市民恐慌，令人不齒。他也指出，高雄市槍擊案降幅為六都第一，槍擊案從六都最高降為六都第二低，暴力犯罪減少26件，重大刑案減少27件，並已全數偵破。

▲▼民進黨團批柯志恩抹黑高雄，國民黨團欠警察一個道歉。（圖／記者賴文萱翻攝）

幹事長黃文益表示，國民黨團搞錯對象、地點，高醫槍擊案件嫌犯來自新北，槍枝也來自新北，新北才是「慶記之都」。副總召邱俊憲說，高雄市今年上半年發生2件槍擊案，但新北市就有9件，如果高雄市是「慶記之都」，那新北市就是「軍火庫」了。

議員陳致中遺憾國民黨團不譴責暴力，反譴責警方，任何槍擊案件都是零容忍，但不能扭曲抹黑，應立即給警察一個道歉。

議員高閔琳則提數據，高雄市今年1月迄今發生2件槍擊案，與去年同期比較減少4件，且均於短時間內全數偵破，破獲率150%。

▲陳其邁上午主持治安會報，對於高雄市警方在兇殺案發生後，4小時內逮捕嫌犯歸案、移送法辦，表達肯定與感佩。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市長陳其邁上午主持治安會報表示，高雄市警方在兇殺案發生後，4小時內逮捕嫌犯歸案、移送法辦，對於警察同仁快速破案的努力，展現維護治安、守護高雄市民的生命財產安全，表達肯定與感佩，並呼籲有心人士，勿污衊警察，打擊警方士氣。

陳其邁指出，警察同仁非常辛勞與打拚，兩年來非常努力在重大刑案、暴力犯罪、槍擊案發生率改善、破案率提升，端賴基層警察同仁不斷的努力。這是一起無法預料的刑事案件，警察為了保護民眾，危急狀況下在4小時內趕赴台南，冒著生命危險，勇往直前的執行任務。

▲陳其邁說，酸言酸語地去打擊警方士氣，刻意操作污衊高雄警察，他個人無法接受。（圖／記者賴文萱翻攝）

為了捍衛市民安全，奮勇不顧安危，陳其邁再一次表達對所有警察同仁肯定和支持，高雄市警方展現快速破案的效率，與捍衛高雄治安的決心。

對於警察弟兄的辛勞，陳其邁呼籲，各界多給予鼓勵，避免警察同仁「做擱流汗」，卻被有心人「嫌擱流涎」。陳其邁強調，不樂見、也無法忍受有心人，像鯊魚聞到血一般地，酸言酸語地去打擊警方士氣，刻意操作污衊高雄警察，個人無法接受，也支持所有警察同仁維護治安、打擊犯罪各項工作，市長絕對站在支持與捍衛警察基層同仁的這一方。