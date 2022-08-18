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高雄只有我沒槍？藍營痛批「慶記之都」治安差　點名陳其邁失職

▲▼高醫遭槍手闖入開2槍，高雄市長陳其邁赴現場了解狀況。（圖／記者許展溢攝）

▲高醫遭槍手闖入開2槍，高雄市長陳其邁赴現場了解狀況。（圖／記者許展溢攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄昨（18）日有槍手進入高醫候診間，以「行刑式槍決」殺人的駭人聽聞槍擊事件，為此，高雄市議會國民黨團召開記者會，開場時模擬昨日槍響『砰！砰！』2聲，諷刺難道高雄只有我沒槍？國民黨團強力抨擊高雄治安不佳，讓市民陷入恐慌之中，更高呼「慶記之都，陳其邁你失職了」，直言做不好，年底市長就換人吧。

▲▼「高雄只有我沒槍？」藍營痛批慶記之都治安差，點名陳其邁失職。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「高雄只有我沒槍？」藍營痛批慶記之都治安差，點名陳其邁失職。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對國民黨團的指控，高雄市議會民進黨團也召開記者會反擊，除提出數據指出新北市才是「慶記之都」，也批國民黨市長參選人柯志恩見獵心喜，抹黑高雄，呼籲應給快速破案的警察一個道歉，隨後民進黨團並前往高雄市刑大慰問警察同仁，給予肯定鼓勵。

國民黨團總召童燕珍開場時，現場傳出兩聲「砰！砰！」巨響，模擬昨日槍響的聲音。童燕珍表示，突如其來的槍聲走入市民平常的生活中，許多看診的患者就這樣留下一輩子的陰影，黨團肯定警察局平時的努力，但槍枝氾濫、嚴重的公安、治安事件頻傳市府須好好檢討。

陳若翠表示，昨日槍擊事件後，網友譏笑「高雄槍擊多，防彈衣要穿好」，市府總是用口號治市卻沒改善任何問題，提醒陳其邁改善治安，不是叫酒店小姐出來排排站就會改善。改善公安也不是在媒體面前震怒、下令重罰就會改善，尤其陳其邁曾說治安、公安是市政基本功，如果基本功都做不好，那可以考慮換人來做看看。

▲▼高醫槍擊命案，兇嫌落網。（左圖記者吳奕靖翻攝、右圖記者陳宏瑞攝）

▲高醫槍擊命案，兇嫌落網。（左圖記者吳奕靖翻攝、右圖記者陳宏瑞攝）

鄭安秝、邱于軒盤點高雄今年重大治安事件，過年時有棒球隊砸店、3月有吃火鍋遭槍擊、7月有在超商就被脫褲性侵，8月更發生光天化日之下在市區開槍殺人，邱于軒更直接點名徐國勇、蘇貞昌、黃明昭應該出來面對，趕快下來坐鎮。

陳美雅痛批，高雄在民進黨執政民進黨長期執政下高雄黑槍氾濫，甚至猖狂到大白天在高雄市的醫院居然發生有人進去開槍，陳其邁8月在議會信誓旦旦說高雄治安公安都變好了，結果不到兩周就接連破功。她要求高雄市長正視問題，高雄市民需要安心安全的生活，如果陳其邁市長沒能力就換人吧。

▲▼「高雄只有我沒槍？」藍營痛批慶記之都治安差，點名陳其邁失職。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲童燕珍呼籲，警察局的肅槍工作需要更加落實，才能保障市民遠離恐慌之中。（圖／記者賴文萱翻攝）

童燕珍強力呼籲，市府公安、治安、消安直接威脅到高雄市民的生命財產，這些都應要積極改善。尤其警察局的肅槍工作需要更加落實，才能保障市民遠離恐慌之中。

總召童燕珍也回應民進黨團，民意代表替民眾監督市府是重要的天職，市民需要的是把關而不是護航。國民黨團十分肯定高雄警察平時的努力，但當有問題發生時應共同監督市府改善，而非無止盡的護航。

▲▼民進黨團批柯志恩抹黑高雄，國民黨團欠警察一個道歉。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼民進黨團批柯志恩抹黑高雄，國民黨團欠警察一個道歉。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼民進黨團批柯志恩抹黑高雄，國民黨團欠警察一個道歉。（圖／記者賴文萱翻攝）

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關鍵字：

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