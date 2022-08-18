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選戰倒數100天！林佳龍誓言衝破百萬票　「打場讓人民感動的選舉」

▲▼林佳龍新北選戰破百倒數記者會。（圖／記者許靖騏攝）

▲民進黨新北市長參選人林佳龍召開「新北選戰破百倒數」記者會。（圖／記者許靖騏攝）

記者林銘翰／新北報導

年底九合一選舉進入倒數百日，民進黨新北市長參選人林佳龍18日表示，新北市長侯友宜不是無法擊敗的對手，自己從40年前就在對抗國民黨統治，發揮年輕參與學運時什麼都不怕的精神，，現在他的民調與新北市長侯友宜大幅拉近、氣勢如虹，希望能夠打一場讓人民感動的選舉。

林佳龍上午在競選辦公室召開「決戰新北百里侯！倒數 100 天！衝破百萬票」記者會記者會，包括民進黨立委吳秉叡、吳琪銘、沈發惠、林淑芬、張宏陸、賴品妤、羅致政、蘇巧慧、前民進黨立委呂孫綾等人都出席力挺。

林佳龍致詞時表示，侯友宜不是無法擊敗的對手，自己從40年前學生時代就在對抗國民黨統治，發揮年輕參與學運時什麼都不怕的精神，「沒有不可能的事情」，侯友宜現在還是在閃躲、跳針與講空話，從恩恩案、八里長輩去世5年還在發補助金，「政府破口這麼大」。

林佳龍也說，現在只要大家提到新北市，第一時間都會想到17年前行政院長、時任台北縣長蘇貞昌打下的政績，還有在2016年總統蔡英文當選後，支持地方的前瞻基礎建設，但是從前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫到現任市長侯友宜，「有什麼重大建設我們馬上就想到？」

林佳龍說明，民進黨秘書長林錫耀誇讚他「實在很有鬥志」，自己充滿勝選信心的三個原因是「團結」、「政績」、「候選人對比」，包括團結的民進黨對抗自私的國民黨，加上候選人有願景、論述及行動力。

林佳龍認為，民主政治應用健康的心態，歡迎民主的嘉年華，提出願景與政見讓人民比較，「只要是發自內心為新北市好，市民一定會接收到電波頻率」。

林佳龍指出，侯友宜不應坐享、收割台灣民主的果實，應該要接受檢驗、激盪未來的願景，讓當選的人採納好的意見，「選舉一定有輸有贏，但是選民會是最後的贏家」。

林佳龍也說，他的民調已經大幅拉近，「每天都近一點、衝破百萬票」，今天全員到齊大團結，自己會扮演好「新北大翻新」勝選團隊火車頭的角色，同時相信這次的選舉關係台灣長久民主的未來。

林佳表示，台灣的民主政治應該要進入「質感政治」，不僅追求民主的品質，更要重視政治的質感，未來的新北市是希望的所在、要有新北市的認同，「這就是我的角色，讓城市充滿光榮感就是新北市的志氣」。

▼民進黨新北市長參選人林佳龍。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼林佳龍新北選戰破百倒數記者會。（圖／記者許靖騏攝）

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