蔡培慧舉辦青年培力營　集結中部年輕人...打造南投新願景

▲蔡培慧舉辦青年培力營，鼓勵年輕人從關心政治開始改變家鄉。（圖／南投縣長參選人蔡培慧競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長參選人蔡培慧17日在南投市舉辦「青年培力營」，邀請多位中部出身的年輕朋友參加，並由資深參政者分享、傳承政治經驗，在雙向交流中聆聽新世代對南投縣的期待與願景。

蔡培慧先透過簡報向學員分享，近幾年不論是擔任立法委員或行政院政務官，實地走訪與鄉親互動後，深感法規體制必須時時滾動調整、因地制宜，才能讓大多數的人民獲得保障或福利；尤其實際聽到返鄉青年的困境後，有更強烈的意志要讓南投民生環境改善，包括就業環境多元化、充實安老的長照福利，以及實用可行的育兒教育政策，如此才能鼓勵青年返鄉、留鄉。

互不認識的參與學員則透過「政見圓餅圖」，針對南投現況、蔡培慧的政見等進行分組討論，也不斷提出自己的疑惑、觀察與見解：例如對南投醫療和交通的匱乏，建議二者資源與政策應相互連結使用，如此對高齡化城市、兒童醫療都會有極大幫助；此外，社會住宅、24小時臨時托育，以及從源頭到再生應用的垃圾處理問題、縣內殯葬量能等，都是現場學員關注的議題。

蔡培慧強調「南投很好」，只是欠缺具備國際觀及專業整合的領導者，也缺乏提供青年世代參與的機會，因此舉辦青年培力營，結合所有關心南投、願意投入改變的青年，也鼓勵參與的學員從事政治工作或公民參與政治，找出問題、解決問題就有改變的機會。