選戰倒數百日！蔡其昌允諾上任成立青年局　全力爭取年輕選票

記者白珈陽／台中報導

選戰倒數百日，民進黨台中市長候選人蔡其昌18日上午舉辦「其昌挺青年、青年挺其昌」記者會，他邀請學生代表尤同學、林同學說明「18歲公民權」議題，爭取年輕選票。蔡其昌表示，把選戰當賽跑比喻，今天就是百米衝刺的第一天，要將今天獻給青年朋友；他也說，若上任台中市長將成立「青年事務局」，整合中央跟地方的青年資源協助創業孵化，也會在任期內讓社會住宅倍增，使青年朋友在台中這座城市擁有更好的生活、創業以及婚育環境。

▲民進黨台中市長候選人蔡其昌18日上午舉辦「其昌挺青年、青年挺其昌」記者會。（圖／記者白珈陽攝）

蔡其昌表示，「18歲公民權」是立法院不分朝野各黨團共同支持通過的修憲案，年底就要進行投票複決，呼籲大家11月26日共同支持18歲的公民權，「民主多一票，台灣會更好」，青年們行使公民權時，不論是自主意識、資訊蒐集、對問題的瞭解，都有能力進行投票的判斷。

蔡其昌說，若擔任市長，第一個重要的政策就是要成立青年局，將青年事務整合在青年局內，透過具體政策力挺年輕人，包含社會住宅倍增、4年任內要動工8000戶社會住宅，讓年輕人踏出社會的第一步能享有價格便宜、功能齊全、設施完善的住宅，以及推動新苗計畫。

蔡其昌指出，透過整合中央及地方的資源，讓青年朋友創業初期就受到政府照顧與扶植，盤點台中的閒置空間，成立共享辦公室，降低青年朋友創業的成本門檻。

蔡其昌強調，他擔任副院長期間也要求育兒津貼應該增加補助，中央政府從善如流，將第一胎育兒津貼從3500元提高到5000元，用具體行動鼓勵年輕人生育。未來擔任市長將推動營養午餐免費、營養加倍，減輕父母的負擔。

學生代表尤同學及林同學表示，18歲公民權不只是青年族群的議題，而是所有社會大眾都必須關注的議題。隨著社會的高齡化，選民結構也越趨老化，這個時候選舉結果將影響整個青年社會，以及未來我們所生活的局面，希望社會能夠給予青年一個能夠參與公民以及這個國家重大政策的權利以及空間。

▲▼學生代表尤同學（上圖）、林同學（下圖）。（圖／記者白珈陽攝）