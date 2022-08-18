新冠後遺症新發現！刺胳針：染疫2年內「患精神病、癡呆風險增高」

▲最新研究發現，患者在染疫2年內罹患患精神病與癡呆等疾病風險大增。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

自新冠大流行以來，全球已出現近6億宗確診病例，而且有越來越多確診者承認，他們在痊癒後面臨嚴重後遺症，其中多數與神經和精神疾病有關。一項大規模研究發現，有數百萬人在感染新冠病毒2年後，罹患痴呆症、精神疾病和腦霧的風險仍高，此外，他們也更可能陷入焦慮和抑鬱，不過情況會在染疫2個月內緩解。

據英國《衛報》報導，過去的研究發現，新冠確診者在染疫前6個月，患上神經和精神疾病的風險更高。儘管如此，目前還沒有大規模的數據來檢驗較長時期內的風險，因此牛津大學與英國國家衛生研究院（NIHR）合作，對2年內的128萬宗病例進行分析，以了解新冠所造成的持續性神經和精神影響。

研究人員對患者的14項神經與精神病學診斷數據進行分析後，發現與其他呼吸道感染相比，確診者在染疫後出現神經與精神健康問題的風險更高，而且研究發現，不少成年人在感染新冠後，抑鬱或焦慮的風險增加，但相關問題會在染疫2個月後，恢復到與呼吸道感染相同的水平。

在64歲和以下的人群中，每一萬名患有其他呼吸道感染問題的患者，有550人會出現腦霧狀況，但在一萬名新冠確診者中，此一現象會提高到640例，而65歲及以上的新冠患者，每一萬人就有1540宗腦霧後遺症、450宗癡呆症和85宗精神疾病病例，比其他呼吸道感染高出不少。

研究還發現，染疫孩童出現神經與精神疾病後遺症的情況與成年人相同，他們有更高機率染上癲癇、精神障礙等疾病，但出現焦慮或抑鬱的風險不會更高。研究人員指出，相關發現「為人們染疫後的長期心理和大腦健康提供新線索」，並強調需要進行更多研究來了解其因果關係，以及可以採取的預防措施。